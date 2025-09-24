El gobierno asegura que el IVA DTP del 100 por ciento de la Cámara de Representantes sea válido en enero a diciembre de 2026

Yakarta, Viva – Ministerio de Finanzas a través del Director General de Estrategia Económica y Fiscal, Febrio Kacaribu dijo, el incentivo del impuesto al valor agregado fue asumido por el gobierno (PPN DTP) igual a 100 por ciento Para compras Casaserá válido de enero a diciembre 2026.

«Sí, directamente 100 por ciento (hasta diciembre de 2026)», dijo Febrio en la Oficina del Ministerio de Vivienda y Áreas de Liquidación (PKP), Yakarta, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Sin embargo, dijo que las reglas detalladas relacionadas con el DTP DTP PPN en 2026 solo se publicarán en el futuro cercano. «Y esto continúa lo que ya existe», dijo.

Jefe de la Agencia de Política Fiscal (BKF) del Ministerio de Finanzas, Febrio Kacaribu.

Se aseguró de febrero, esta política era diferente de la solicitud anterior, donde la cantidad de IVA DTP depende del tiempo de presentación de unidades residenciales. En 2025, cuando la política estaba regulada en el Ministro de Reglamento de Finanzas (PMK) No. 13 de 2025, el gobierno tiene el 100 por ciento del IVA para la entrega de unidades del 1 de enero al 30 de junio de 2025.

En cuanto a la presentación de la unidad del 1 al 31 de julio de diciembre de 2025, los incentivos del IVA DTP son válidos para el 50 por ciento. Pero a mediados del año fiscal, el gobierno decidió extender el monto del 100 por ciento de incentivos hasta diciembre de 2025.

La instalación del IVA DTP se otorga sobre la base de los impuestos (DPP) de un máximo de RP2 mil millones, para la compra de viviendas con el precio de venta más alto de Rp 5 mil millones. El descuento del IVA se aplica tanto a la compra de casas de banda de rodadura y pisos.

El gobierno también continuó la política como una serie de paquetes de políticas económicas avanzadas para 2025-2026 bajo el título «Paquete económico 2025.»

El paquete económico 2025 se compila como una estrategia para mantener el impulso del crecimiento económico, expandir el empleo y fortalecer el clima de inversión en medio de la incertidumbre global.

El ministro coordinador de la economía, Airlangga Hartarto, en su declaración, en el Palacio Presidencial, Yakarta, el lunes 15 de septiembre de 2025, dijo que el paquete constaba de ocho programas de aceleración en 2025, cuatro programas avanzados en 2026, así como cinco programas para el empleo.