El gobierno asegura que el incentivo de la importación de automóviles eléctricos se detenga este año

Yakarta, Viva – El gobierno continúa acelerando la adopción de vehículos eléctricos como parte de la estrategia de transición energética y el fortalecimiento de la industria automotriz nacional. Este paso se toma a través de varias políticas incentivo Lo que atrae a los inversores globales. Sin embargo, el gobierno también está preparando reglas estrictas para que esta industria se desarrolle saludable y sostenible.

Una política importante es la terminación de incentivos de importación Auto eléctrico Completamente construido/CBU) en 2026. El incentivo es en forma de exención de los aranceles de importación, así como el alivio de PPNBM e IVA, que aún es válido hasta diciembre de 2025. Después de eso, el enfoque está completamente dirigido a fomentar la producción local.

El Ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, enfatizó que el permiso de importación con instalaciones de ayuda no continuará. «Dios desee, ya no emitiremos un permiso de CBU, un permiso de CBU en el contexto de un esquema de inversión al obtener beneficios (incentivos)», dijo en Yakarta, citado el viernes 12 de septiembre de 2025.

El Director General de la Industria de la Industria de la Industria de Metal, Maquinaria, Transporte y Electrónica (ILMate), el Ministerio de Industria, Setia Diarta, también confirmó esto. Hizo hincapié en que la política de incentivos de CBU con un esquema de inversión realmente terminará el próximo año. Por lo tanto, Indonesia ya no es solo un mercado, sino también un centro de producción de vehículos eléctricos.

Varias compañías han utilizado la importación de instalaciones de importación de automóviles eléctricos en los últimos dos años. Sin embargo, el gobierno les pidió que se dieran cuenta de inmediato del compromiso de inversión acordado. Esto se considera importante para que la existencia de incentivos realmente dé un valor agregado.

La inversión total planificada de los participantes del programa alcanzó docenas de billones de rupias. La inversión está dirigida a producir una capacidad de producción de cientos de miles de automóviles eléctricos. Se espera que este logro aumente la competitividad de la industria automotriz nacional.

El Ministerio de la Industria enfatizó que la producción nacional se convirtió en la principal obligación después de que terminó el período de incentivos. Por lo tanto, Indonesia no solo disfruta de la entrada de productos importados, sino que también se beneficia en forma de transferencia de empleo y tecnología. La sostenibilidad de la industria de los vehículos eléctricos también está más garantizada.

El Director de Industria Marítima, Equipos de Transporte y Equipos de Defensa (IMATA) del Ministerio de Industria, Mahardi Tunggul Wicaksono, recordó las reglas del nivel de contenido nacional (TKDN). Afirmó que a partir de 2026 los productores deben cumplir con la regulación. «A partir de ese año, deben prestar atención a las reglas de TKDN», dijo Tunggul

Esta disposición es válida del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027. En ese período, la cantidad de producción de automóviles eléctricos en Indonesia debe ser equivalente a la cuota de importación que haya ingresado. De esa manera, se puede lograr el equilibrio entre el mercado y la producción.

Tunggul agregó que la cantidad de TKDN continuará mejorando gradualmente. «En su viaje, la compañía también debe prestar atención al valor, la cantidad de valor TKDN. Del 40 por ciento debe aumentar gradualmente al 60 por ciento del monto de valor TKDN», dijo. Se espera que esta etapa aumente la contribución de las industrias locales en la cadena de suministro de vehículos eléctricos. (hormiga)