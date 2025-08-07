El gobierno asegura el programa de asistencia social para llegar a todas las regiones de Papua

Miembros, viva – El gobierno continúa mostrando su compromiso de llegar al grupo público vulnerable en áreas remotas Papuasia a través de la distribución asistencia social (Asistencia social) que se mide y a favor. En medio de complejos desafíos geográficos y sociales, esta política es una prueba de que la presencia del estado no se detiene en áreas densamente pobladas, sino que también toca las comunidades indígenas remotas.

Leer también: Facultad -ARYOKO VERSIÓN DEL CARDE RÁPICO Superior, Secretario General de Golkar: Gracias Papuan People



En la regencia de Jayawijaya, el gobierno regional a través del servicio social distribuye asistencia de arroz al grupo anciano de la tribu MEE que vive en Wamena. Esta asistencia no es solo una forma de satisfacer las necesidades alimentarias, sino también premios por la existencia de los grupos habituales restantes.

La secretaria regional de Tolikara, así como la joven tribu Mee, Yosua Douw, consideraron que la asistencia era muy significativa.

Leer también: Java sigue siendo el gobernante, pero la brecha de Internet todavía está abierta



«Para la gente de MEE, esta asistencia no es solo la logística. Este es un reconocimiento de nuestra existencia y la forma de atención que realmente apreciamos», dijo Yosua Douw en su declaración, el jueves 7 de agosto de 2025.

Leer también: Fugitivo desde 2014, el comandante adjunto de OPM Mayer Wenda fue asesinado por soldados TNI



Joshua agregó que el programa de asistencia social también llegó a mis distritos de Wosi, Kurulu y Wedangku. La distribución se lleva a cabo de manera transparente y participativa, asegurando que la asistencia alcance las manos que realmente necesitan.

Mientras tanto, el jefe de la División de Asistencia Social de Asistencia Social de Jayawijaya, Beni Asso, declaró que esta política se llevó a cabo de acuerdo con la dirección del liderazgo.

«Cada paso de la distribución nos aseguramos de acuerdo con las instrucciones de liderazgo para que nadie se quede atrás del alcance de la asistencia», dijo Beni Asso.

La participación activa de las comunidades locales también respalda la precisión de la distribución. El jefe del distrito de Kurulu, Natalis Surustik, inició una discusión abierta con las figuras y los jefes de las aldeas antes de que se distribuyera la asistencia.

«Tomamos este enfoque participativo para que la distribución no solo sea la administración correcta, sino también en el objetivo y se basa en los aportes de los residentes», dijo Natalis Surustik.

Mientras tanto, en el suroeste de Papua, el gobierno de Regencia South Sorong distribuyó la asistencia de estímulo BPNT, PKH y estímulo económico a más de 11 mil beneficiarios. El secretario interino de South Sorong Regional Secretario, Agustinus Wamafma, enfatizó que el proceso de distribución basado en datos continúa actualizándose.

«Si hay residentes que se consideran prósperos según los indicadores centrales, entonces automáticamente ya no reciben asistencia», dijo Agustinus Wamafma.

El programa de asistencia social que llega a comunidades pequeñas y remotas muestra la cara de la humanidad de las políticas gubernamentales. A través del enfoque empático e inclusivo, la justicia social ya no es un discurso, sino una realidad que la gente de Papua siente directamente.