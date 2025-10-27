El gobierno apunta a la explosión de 5G en Indonesia para 2030

Jacarta – Viceministra de Comunicaciones y Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria dijo que el gobierno estaba apuntando a la cobertura de conexión 5G De Indonesia alcanzando el 32 por ciento para 2030.

Explicó que actualmente la disponibilidad de conexiones a Internet 5G en Indonesia es inferior al 10 por ciento, o está por detrás de países vecinos como Malasiaque ha alcanzado el 80 por ciento.

Por ello, el Viceministro de Comunicaciones y Tecnología enfatizó la necesidad de colaboración entre los actores de la industria de las telecomunicaciones en un esfuerzo por ampliar el alcance de las conexiones 5G en el país.

Mientras tanto, en el caso de la red 4G, Indonesia ha logrado avances significativos con una conectividad que llega al 97 por ciento de las zonas residenciales del país.

Sin embargo, admitió que aún queda tarea por mejorar en términos de velocidad de Internet a nivel nacional.

«Aún es necesario aumentar la velocidad de Internet, aún no ha alcanzado los 100 Mbps, es decir, todavía alrededor de 36,7 Mbps», dijo Nezar Patria en Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.

Evaluó que con la participación activa de las empresas de telecomunicaciones para fortalecer la conectividad a Internet en Indonesia, Indonesia podría competir con países vecinos más avanzados en los próximos cinco años.

«Creo que en los próximos cinco años podremos competir con los países vecinos que han alcanzado velocidades de Internet de 100 Mbps», explicó.

Como se sabe, el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología se está centrando en tres aspectos para ampliar el alcance de la conectividad 5G en Indonesia.

Los tres consisten en espectro de radiofrecuencia, infraestructura y regulaciones que se espera que aumenten aún más la cobertura de conectividad 5G.

«Desde el punto de vista del espectro de radiofrecuencia, se subastarán cuatro bandas de frecuencia, donde una banda de frecuencia es para banda ancha fija basada en 5G, mientras que las tres bandas de frecuencia restantes son para banda ancha móvil basada en 5G», dijo.