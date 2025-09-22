





El Centro aprobó el lunes el lanzamiento de 25 lakh de conexiones de GLP adicionales bajo el Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) para la actual año financiero.

«Con esta expansión, el número total de conexiones PMUY aumentará a 10.58 millones de rupias», dijo el ministerio en un comunicado, informó el PTI.

Para esto, el gobierno ha aprobado un gasto de Rs 676 millones de rupias, que incluye Rs 512.5 millones de rupias para proporcionar conexiones sin depósito de 25 lakh a una tasa de Rs 2,050 por conexión, Rs 160 millones de rupias para un subsidio dirigido de Rs 300 por 14.2 kg de GRPG nomental (para hasta el año nino por año, proporción de 5 kg cilindros nacionales, y cilindros de 3 kg, y cilindros), y cilindros de 5 kg). crore hacia la gestión de proyectos y otros gastos.

Cada mujer elegible bajo PMUY recibe una conexión de GLP gratuita, que incluye depósito de seguridad del cilindro, regulador, manguera de seguridad, folleto de consumo de gas (DGCC), cargos de instalación, primera recarga y estufa, todo gratuito.

La conexión puede ser un cilindro de 14.2 kg, 5 kg individual o una configuración de doble botella de 5 kg, dependiendo de la preferencia.

Según el PTI, para que el proceso sea más eficiente, el sistema de aplicaciones ahora es completamente digital. Las mujeres de los hogares pobres sin una conexión de GLP existente pueden aplicarse utilizando una forma KYC simplificada y una declaración de privación. Las aplicaciones se pueden hacer en línea o en cualquier sector público GLPG distribuidor.

Cada aplicación pasa por las verificaciones del sistema y una verificación física antes de que el GLP se instale en la casa del solicitante.

Lanzado en mayo de 2016, PMUY originalmente tuvo como objetivo proporcionar conexiones de GLP gratuitas de 8 millones de rupias, que se lograron en 2019. Desde entonces, las expansiones adicionales bajo UJJWALA 2.0 llevaron el total a más de 10.33 conexiones de millones de rupias a partir de julio de 2025, lo que lo convierte en una de las principales iniciativas de energía limpia en el mundo, como el PTI.

El ministro de la Unión de Petróleo, Hardeep Singh Puri, calificó el movimiento como homenaje a las mujeres por delante de Navratri.

Él dijo: “Esta decisión refleja el primer ministro Narendra ModEl compromiso de empoderar a las mujeres y honrarlas como la Diosa Durga. Ujjwala continúa mejorando la salud, la seguridad y la dignidad en millones de hogares «.

(con entradas PTI)





