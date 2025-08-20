El gobierno aprueba 85,000 millones de rupias para 97 Jets Tejas para IAF







El gobierno ha aprobado la adquisición propuesta de 97 aviones de combate de combate ligero Tejas Fighter Jets y seis aviones avanzados en el aire y control temprano (AEW & C) para el Fuerza Aérea India A un costo de alrededor de Rs 85,000 millones de rupias, las personas familiarizadas con el asunto dijeron el miércoles.

Se aprendió que los dos proyectos de adquisición recibieron luz verde por el Comité de Seguridad del Gabinete (CCS) encabezado por el primer ministro Narendra Modi, dijeron.

Los Jets de Tejas se adquirirán a un costo de alrededor de Rs 67,000 millones de rupias, mientras que el proyecto AEW&C le costará el tesoro alrededor de Rs 18,000 millones de rupias, se aprende.

Aviones Airbus-321 de segunda mano comprados anteriormente Agua india Por el Ministerio de Defensa, se utilizará para el proyecto AEW & C que tiene como objetivo mejorar los sistemas de vigilancia e inteligencia de señales de la IAF.

La adquisición de los 97 LCA Tejas (MK-1A) se produce casi cuatro años después de que el Ministerio de Defensa selló otro acuerdo que involucra el chorro de construcción indígena.

En febrero de 2021, el Ministerio de Defensa selló un acuerdo de Rs 48,000 millones de rupias con HAL para la adquisición de 83 aviones Tejas-1a para la IAF.

El MK-1A de un solo motor será un reemplazo para los combatientes MIG-21 de la IAF.

La IAF está buscando inducir el aviones de combate Como el número de sus escuadrones de combate ha bajado a 31 de la fuerza oficialmente sancionada de 42.

Tejas es un avión de combate múltiple de un solo motor capaz de operar en entornos de aire de alta amenaza.

Ha sido diseñado para emprender los roles de defensa aérea, reconocimiento marítimo y huelga.

