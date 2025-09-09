El gobierno apoya plenamente el desarrollo del ecosistema de hidrógeno verde de Pertamina

VIVA – Pertamina A través de su subsidiaria, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), inauguró la primera planta piloto de hidrógeno innovador del mundo que utiliza una tecnología de intercambio aniónico basada en electrolizos energía tierra caliente. [9/9/2025]. La inauguración que tuvo lugar en Ulubelu, Lampung, fue un hito importante en el desarrollo del ecosistema hidrógeno verde nacional.

Leer también: Pertamina inaugurada inaugurada planta piloto Hidrógeno verde en Ulubelu



KI – KA Photo Titeting: Viceministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Yuliot Tanjung, Viceministro Inversión y aguas abajo/bkpm todotua Pasaribu, gobernador de Lampung Rahmat Mirzani Djausal

Leer también: En un foro internacional, el CEO de Pertamina, NRE, reveló cómo tomar los beneficios de la cooperación entre EBT Indonesia – Europa



El viceministro de inversión y la transmisión posterior/BKPM, Todotua Pasaribu, enfatizó el pleno apoyo del gobierno para alentar la inversión de energía verde.

«Creemos que la sinergia entre el gobierno, las SOE, el sector privado y los socios internacionales es la clave del éxito de la transformación energética nacional. Este paso está en línea con la visión del oro de Indonesia 2045 para hacer de Indonesia un país soberano, avanzado y sostenible», dijo ToDotua.

Leer también: La plataforma de perforación de Pertamina produce una nueva producción en Benuang Field, fortaleciendo la seguridad energética nacional



También apreció los pasos pioneros de Pertamina al utilizar el hidrógeno como un pilar de transición de energía a un futuro más limpio. Según él, el potencial del hidrógeno en Indonesia puede convertirse en energía verde competitiva global que tiene implicaciones directas para aumentar la inversión, la creación de empleo y el fortalecimiento de la posición de Indonesia en la cadena de suministro de energía renovable del mundo.

Mientras tanto, el Viceministro de Recursos Energéticos y Minerales (ESDM), Yuliot Tanjung, dijo que este proyecto no solo era el desarrollo de la infraestructura, sino también el Laboratorio de Desarrollo de Hidrógeno en Indonesia.

«La experiencia de este proyecto será una mejor práctica y referencia para ser replicada en otras regiones. La utilización de geotérmica para producir hidrógeno verde es un paso innovador que está en línea con la prioridad de la seguridad energética nacional. Se cree que el hidrógeno verde es un cambio de juego en la transición de energía global», explicó Yuliot.

Según él, la existencia de esta planta piloto contribuirá significativamente a reducir las emisiones de carbono, aumentar los nuevos ecosistemas de energía renovable y alentar el crecimiento económico regional.

El apoyo también provino del gobierno provincial de Lampung. El gobernador de Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, transmitió un compromiso total para fortalecer la coordinación de la agencia cruzada y crear un clima de inversión propicio.

«Alentaremos el mundo de la educación y la capacitación para que la generación joven de Lampung pueda asumir un papel en esta transformación energética. La estrecha sinergia entre el gobierno, la empresa y la comunidad darán a luz un ecosistema de energía limpia sostenible», concluyó Rahmat.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.