El gobierno agrega oficialmente 2 litros de aceite de cocina al paquete de asistencia de alimentos comunitarios

Yakarta, Viva – El gobierno agregó oficialmente aceite Freír en la distribución de paquetes alivio alimentoademás arroz. La distribución se llevará a cabo dos meses, a saber, octubre y noviembre de 2025 a la vez (Rapel)

El ministro coordinador de la economía, reveló Airlangga Hartarto, la asistencia alimentaria hasta ahora solo ha sido 10 kilogramos de arroz. Con esta decisión, se agregarán muchos litros de aceite de cocina.

«Se agregó asistencia alimentaria además de 10 kilogramos de arroz, durante dos meses, se agregaron dos litros de petróleo a 18.3 millones de kpm (familias beneficiarias)», dijo Airlangga en una conferencia de prensa en Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Este programa de asistencia alimentaria es uno de los 17 paquetes de políticas económicas del gobierno que se implementaron para 2025 y 2026. El objetivo es reducir la carga de los gastos familiares pobres y vulnerables, mantener la seguridad alimentaria del hogar, para ayudar a controlar la inflación.

Incentivos del IVA DTP Compra de la casa oficial extendida.

Airlangga agregó que el presupuesto para la adición de aceite de cocina había sido preparado por el Ministerio de Finanzas de Indonesia. Sin embargo, no especificó el monto del presupuesto desembolsado.

«Se ha preparado el Ministro de Finanzas. Se ha preparado, por lo que (arroz) 10 kilogramos agregados se han preparado dos litros de petróleo. (El presupuesto) es suficiente», dijo Airlangga.

Del mismo modo, el Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa, quien estuvo presente en la conferencia de prensa, no había presentado un número definitivo.

Ministro de Asuntos Económicos Coordinadores, Airlangga Hartarto en el complejo del Palacio Presidencial Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Anteriormente, el gobierno estimó que el requisito de presupuesto total para el programa de asistencia alimentaria alcanzó alrededor de RP7 billones.

Por separado, el jefe de la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dijo que su partido había presentado un presupuesto adicional de Rp6.5 billones para apoyar la distribución de arroz y aceite de cocina, al tiempo que mantenía los precios de los productos básicos en el mercado.

«Sí (adicional) RP6.5 billones. Asistencia alimentaria en forma de arroz más dos litros de petróleo, dos veces (litros), un envío de una vez, dos litros. Durante dos meses significa 4 litros. Eso es alrededor de RP1.1 (billones), el mismo RP5.3 (billón). Entonces, un total de Rp6.5 (trillón)», dijo. (Hormiga)