El gobierno advierte a las personas que no se sientan tentadas por las ofertas de realizar hajj sin hacer cola

Jacarta – Ministerio de Hajj y la República de Umrah de Indonesia pide al público que tenga cuidado con varias promociones y anuncios que ofrecen programas «Haji No hay cola «o» Hajj se va inmediatamente sin esperar «.

Leer también: Arabia Saudita permite a Umrah con todo tipo de visas



«Recordamos a los posgrados a los posgrados que tengan cuidado con las ofertas de las ofertas sin hacer cola. Cada proceso de organización del Hajj ha sido estrictamente regulado en el sistema de cuotas y las regulaciones gubernamentales», dijo el portavoz del Ministerio de Haj, Ichsan Marsha en Jakarta, martes 7 de octubre, 725.

Según Ichsan, recientemente, una serie de partes y aquellos en nombre de los organizadores especiales de Hajj (Pihk) Realice promociones a través de las redes sociales y los medios de comunicación con la promesa de una partida rápida sin colas oficiales.

Leer también: 11 miembros de las familias de la mafia en China condenados a muerte



Ichsan apeló al público para que no sean fácilmente tentados por tales ofertas, porque tienen el potencial de convertirse en un truco fraude. «No permita que las personas se conviertan en víctimas de individuos o viajeros irresponsables», dijo.

El Ministerio de Haj señaló que había habido varios casos de fraude utilizando métodos similares en años anteriores. A la congregación se le prometió una partida rápida, pero finalmente no se fue y sufrió grandes pérdidas.

Leer también: La cola nacional de Hajj se establecerá en unos 26-27 años



En la práctica, dijo Ichsan, el método utilizado es generalmente usar una visa de trabajador (visa ummal) que luego se promete convertirse en un permiso de residencia (Iqomah) y documentos de Hajj como Tasreh o Nusuk.

Estos documentos son casi seguramente falsos, como ha sucedido en casos de fraude que han afectado a varios ciudadanos, incluidas varias quejas presentadas al Ministerio de Hajj y Umrah.

Incluso los residentes o residentes que han vivido en Arabia Saudita durante mucho tiempo no pueden obtener inmediatamente al Hajj Tasreh, porque aún tienen que registrarse y cumplir varias condiciones establecidas por las autoridades de Arabia Saudita.

Además de eso, también hay otro modo de usar la ruta Umrah después del Ramadán. A los peregrinos se les promete que pueden permanecer en Arabia Saudita hasta la temporada de Hajj con el argumento de que sus documentos están siendo procesados, aunque en realidad esta promesa es falsa y a menudo resulta en falsificación de documentos.

Ichsan enfatizó que el Ministerio de Haj tomará medidas firmes contra PIHK o cualquier parte probada que haya cometido violaciones, incluida la distribución de anuncios o promociones engañosas que violan las disposiciones de licencias.