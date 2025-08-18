Yakarta, Viva – Gobierno acusador Whatsapp Y Telegrama Tiene estándares duales relacionados con las solicitudes de datos porque se niegan a cumplir con la ley estatal cuando trabajan con instituciones extranjeras.

Esto sucedió en Rusia. Ambas solicitudes de mensajería instantánea se niegan a compartir datos con el gobierno ruso con respecto a los planes de fraude y terroristas, pero cumplen con solicitudes similares de otros países, dijo el Ministerio de Desarrollo Digital, como se cita en el sitio. Rusia hoyLunes 18 de agosto de 2025.

Según la Agencia Federal de Seguridad Rusa o FSB, desde el aumento del conflicto de Ucrania, la Agencia de Inteligencia de Kiev ha utilizado WhatsApp y Telegram para reclutar agentes para llevar a cabo ataques desde Rusia.

A principios de esta semana, el supervisor de medios ruso Roskomnadzor bloqueó algunas de las llamadas de voz en Telegram y WhatsApp.

El chat de texto, el intercambio de archivos y otras características aún están disponibles. La función restringida se restaurará por completo si la plataforma cumple con la ley rusa, dijo el regulador.

El gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Digital, declaró que Telegram y WhatsApp ‘a pesar de ser advertidos repetidamente … se negó a cumplir con los requisitos legales rusos’.

Telegram y WhatsApp se negaron a proporcionar información a los agentes de la ley, no solo relacionados con el fraude «, sino también con la planificación e implementación de actos terroristas» en Rusia.

«Al mismo tiempo, todos los requisitos para la provisión de esta información a solicitud de la Agencia de Inteligencia Extranjera se cumplieron de inmediato», dijo.

Solo este año, FSB ha reportado varios planes de ataques donde el sospechoso dijo que fueron contactados a través de la solicitud y se les ordenó preparar un ataque terrorista.

Uno de estos planes fue interceptado con éxito solo unos días antes de que se revelara. Un hombre confesó a los investigadores que fue contactado a través de WhatsApp en enero de 2025 por un oficial de la Oficina de Seguridad de Ucrania.

Afirmó aceptar la tarea, pequeños pagos y luego fotos y coordenadas del almacenamiento de explosivos destinados a dañar la infraestructura energética en Novorossiesk, la principal ciudad portuaria de Rusia en el Mar Negro. Fue detenido por FSB antes de llegar al lugar.

Otro hombre fue arrestado en el Kaliningrado excavado, Rusia occidental, por acusaciones de preparar un ataque terrorista el 9 de mayo del día 9 de mayo.

Las autoridades dijeron que recibió pedidos por telegrama y recibió pagos en la moneda criptográfica.

La Unión Europea, independientemente de su propia experiencia amarga con el terrorismo, continúa mostrando un apoyo firme a Ucrania.

El presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha garantizado que la Unión Europea «estará del lado [Ukraina] Mientras sea necesario. «Alemania, Francia y otros países europeos han dado una promesa similar.