El gobierno acelera el permiso del proyecto PLTP a 3 meses

Jacarta – El gobierno está acelerando permiso para el desarrollo de proyectos de plantas de energía geotérmica (PLT). Anteriormente, los permisos relacionados con esto podían tardar hasta un año, pero ahora se ha reducido a tres meses.

Ministro Energía y Recursos Minerales (EMR) Bahlil Lahadalia dijo que la reducción de la duración se logró simplificando las regulaciones, simplificando el proceso de licitación y otras cosas.

«Los permisos geotérmicos pueden durar hasta 1 año sin completarse. Sin embargo, ahora que hemos comenzado a cambiarlo, sólo se necesitan tres meses para completarse», dijo Bahlil en el Foro Internacional de Sostenibilidad de Indonesia en Yakarta, el viernes 10 de octubre de 2025.

Bahlil cree que Indonesia necesita regulaciones que sean rápidas, favorables a las inversiones y que puedan ejecutarse de inmediato. Entonces lo más importante es no dejar atrapados en regulaciones complicadas a las partes interesadas en el desarrollo de energías limpias en Indonesia.

«Para que podamos alcanzar el objetivo de lo planeado», dijo.

Según Bahlil, este paso es una solución que puede acelerar la transición energética en Indonesia. Porque uno de los problemas para acelerar la transición energética de las energías fósiles a las limpias son las regulaciones complicadas, además de la financiación.

Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, en la Investor Daily Summit 2025

Además, también destaca en casi todos los países los productos producidos por industria verde (industria respetuosa con el medio ambiente) y energía verde (energía respetuosa con el medio ambiente) tiene un mayor valor de venta.

«No podemos esperar más», afirmó Bahlil.

Actualmente, Indonesia ocupa la segunda posición como productor mundial de electricidad geotérmica.

Con una capacidad instalada de electricidad procedente de fuentes geotérmicas de 2.744 megavatios (MW), la posición de Indonesia está sólo por detrás de Estados Unidos, que cuenta con 3.937 MW de electricidad procedente de fuentes geotérmicas.

Mientras tanto, PT Pertamina (Persero) aspira a que Indonesia se convierta en el ‘Rey de la energía geotérmica’ u ocupe la posición número 1 en el mundo en 2029 aumentando la capacidad instalada de las plantas de energía geotérmica (PLTP). De esta manera, Indonesia superará a Estados Unidos, que actualmente ocupa la primera posición en capacidad instalada de PLTP. (Hormiga)