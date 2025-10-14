El gobierno abre la oportunidad de reducir el IVA, Purbaya explica los términos y condiciones

Jacarta – dijo el ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, en su discurso. rechazar Impuesto al valor agregado (PPN), su partido estudiará más a fondo el impuesto que actualmente se aplica al 11 por ciento.

Así lo afirmó el Ministro de Finanzas en la edición de octubre de 2025 de la conferencia de prensa de APBN KiTA celebrada en la oficina del Ministerio de Finanzas en el centro de Yakarta.

Según él, la decisión sobre la reducción del IVA sólo la tomará el gobierno, después de haber prestado atención condiciones económicas Y ingresos estatales a finales de 2025.

«Primero veremos cómo es la economía y cuánto dinero (ingresos estatales) recibiré a finales de año», dijo Purbaya, el martes 14 de octubre.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, edición 2025 de OUR APBN Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Sobre la base de estas condiciones, Purbaya enfatizó que el gobierno verá si existe la posibilidad de reducir el IVA.

Donde se espera que la medida para reducir el IVA también tenga un impacto positivo en el aumento poder adquisitivo de la gente.

«No lo tengo muy claro ahora. Veremos más adelante si podemos reducir el IVA para poder aumentar el poder adquisitivo de la gente en el futuro. Pero primero lo estudiaremos cuidadosamente», dijo.

A título informativo, anteriormente el importe del IVA había aumentado del 10 por ciento al 11 por ciento, durante la era del Ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati. Mientras tanto, el IVA para los artículos de lujo también se ha fijado en el 12 por ciento.