El gobernador VK Singh despliega la bandera nacional más alta de Mizoram







El gobernador de Mizoram, VK Singh, desplegó el miércoles una monumental bandera nacional en la base de Assam Rifles en Zokhawsang, en las afueras del este de Aizawl.

Singh desplegó el Tricolor en un poste de 108 pies, el más alto del estado, y dijo que era un momento de importancia histórica para Mizoram.

Alabó a los Assam Rifles y a la Flag Foundation de India por seleccionar Zokhawsang como lugar, afirmando que el despliegue del Tricolor en Nochebuena reflejaba armonía, esperanza y unidad entre la gente.

El Ministro del Interior, K Sapdanga, que habló en la ocasión, dijo que la bandera nacional representa unidad, patriotismo, sacrificio desinteresado y esperanza de un futuro mejor.

«El Tricolor «Evoca recuerdos de la lucha por la libertad de la India e infunde un profundo amor por la nación, y la bandera monumental fortalece aún más los sentimientos patrióticos», dijo.

El presidente de Flag Foundation of India, Naveen Jindal, pronunció un breve mensaje por videoconferencia.

Al programa asistieron altos oficiales civiles y militares, ex militares, lugareños y escolares. niños.

