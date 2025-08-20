Yakarta, Viva – Gobernador de Yakarta, Pramono anung Recibiendo la llegada del ex gobernador de Yakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, Central Yakarta el miércoles 20 de agosto de 2025.

Pramono no explicó en detalle el contenido de la reunión. Solo enfatizó el aprendizaje mucho de Ahok.

«De todos modos, aprendí del Sr. Ahok», dijo Pramono a los periodistas en el Ayuntamiento de DKI Yakarta.

Mientras tanto, explicó Ahok, él y Pramono discutieron muchos temas estratégicos que van desde la evaluación del impuesto sobre la tierra y la construcción (PBB), la digitalización de los pagos y los servicios públicos, y la mejora de la calidad. educación en Yakarta.

Ahok en la ocasión también discutió el tema del aumento de las Naciones Unidas. Según él, el aumento en las Naciones Unidas no debe exceder el valor de venta de objetos fiscales (NJOP) de los precios del mercado.

«Dije, el principio no puede exceder el precio del mercado», dijo Ahok.

Según Ahok, si la economía se debilitó y el precio de la propiedad está cada vez más bajo, la ONU también debe disminuir. Reiteró que la ONU no debería exceder NJOP.



Ex gobernador de Yakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

«Si el próximo año, si el próximo año la economía será aún más mala. Significa que el precio de la propiedad estará inactivo, si estará inactivo, podría ser que algunas ONU ya sean más altas, el NJOP del precio del mercado debe disminuir», explicó.

Además, Ahok también destacó los ideales de Yakarta para convertirse en una ciudad global. Según él, la calidad de la educación debe aumentar para llegar a Yakarta como una ciudad global.

«Incluyendo la cuestión de la educación, capacitar a los maestros cómo certificar. Si Yakarta quiere ser una ciudad global, por lo que el maestro debe poder tener un certificado global. Los estudiantes también pueden tener certificados globales, bueno, estos modelos lo son», concluyó Ahok.