El gobernador Pramono proporciona relajación fiscal local, esta es la lista

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo firmado política relajación impuesto Regiones que van desde la tarifa de adquisición de los derechos de tierra y construcción (BPHTB), el impuesto sobre el terreno y la construcción (PBB), cierto impuesto sobre bienes y servicios (PBJT), impuesto a la valla publicitaria, hasta impuestos motorizados de vehículos (PKB).

Leer también: Alegaciones de estudiantes en el envenenamiento de Yakarta MBG, Pramono eligió mucho rezar



«Hoy he firmado la decisión de un gobernador con respecto a la reducción y exención de impuestos locales», dijo Pramono en el Ayuntamiento de Yakarta el miércoles.

Según él, la política es el compromiso del Gobierno Provincial de DKI Jakarta (PEMPROV) para apoyar la recaudación de impuestos justos y al mismo tiempo ver el desarrollo del mundo de los negocios que actualmente se considera que requieren incentivos.

Leer también: Gobernador Pramono: Yakarta sigue siendo la ciudad capital





El gobernador de Dki Jakarta, Pramono Anung, cruzó a través de la estación de Cikini Pelican Crossing Foto : Antara/Lifia Mawaddah Putri

Se espera que la política fomente la pasión del mercado, alivie la carga para la comunidad y ayude al mundo de los negocios a continuar desarrollándose en medio de las condiciones económicas actuales.

Leer también: El gobernador Pramono está apuntando a blanquear 6.654 diploma en 2025



La política, continuó, también demostró la presencia del gobierno para apoyar a la comunidad.

«El gobierno provincial de DKI Yakarta planea mantener la reducción que se ha dado anteriormente y agregar algunos puntos que se esperan que haga que el mundo de los negocios sea más ansioso por administrar su negocio», dijo Pramono.

Las siguientes son una serie de políticas de relajación fiscal proporcionadas por el gobierno provincial de DKI Jakarta:

1 ..

El Gobierno Provincial de DKI Yakarta proporciona una reducción del 50 por ciento para la primera compra de vivienda y el 75 por ciento para el primer derecho nuevo de la gestión del gobierno provincial de DKI Yakarta.

Pramono dijo que la política se dio para que las familias jóvenes pudieran poseer más fácilmente una casa.

«Para que sean más fáciles de tener un lugar decente para comenzar su nueva vida», dijo Pramono.

2. Impuesto sobre la tierra y de construcción (PBB) para escuelas privadas

El gobierno provincial de DKI Jakarta proporciona una reducción en la ONU hasta el 100 por ciento para la implementación de educación primaria y secundaria privada en forma de fundaciones.

Anteriormente, el gobierno provincial de DKI Yakarta solo dio una reducción del 50 por ciento, ahora es completamente 100 por ciento.

«El objetivo es que las escuelas privadas puedan centrarse en mejorar la calidad de la educación sin estar cargadas de altos impuestos, por lo que las tarifas escolares para los padres también pueden ser más asequibles», dijo Pramono.



Gobernador de Dki Yakarta, Pramono Anung Wibowo Foto : Antara/Lifia Mawaddah Putri

3. Ciertos impuestos y servicios (PBJT) Artes y entretenimiento

50 por ciento de descuento para presentaciones cinematográficas, artes culturales, educación, caridad y social.

Esta política es apoyar el mundo creativo y cultural, así como abrir el acceso al entretenimiento y una educación más baja para la comunidad en general.

4. Impuesto publicitario

Exento de las vallas publicitarias en el espacio, como cafés, restaurantes y tiendas, para que las pequeñas y medianas empresas sean más fáciles de promover productos.

5. Impuesto motorizado de vehículos

Reducción de impuestos para vehículos cuyo valor está por encima de los precios del mercado, por lo que los ciudadanos aún pueden pagar impuestos a costos más ligeros.

«Con suerte, esto puede ayudar a las personas que tienen vehículos viejos o simples para que aún puedan pagar impuestos más ligeros sin preocuparse por las condiciones económicas de sus familias», dijo Pramono.

Además, continuó, también se mantiene la existencia y reducción de los impuestos existentes, como para veteranos, familias incapaces y víctimas de desastres.

La administración se hizo más fácil, se dio alguna reducción automáticamente sin la necesidad de solicitar una aplicación. (Hormiga)