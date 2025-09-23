El gobernador Pramono está apuntando a blanquear 6.654 diploma en 2025

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo se dirige a 6.654 grado mezclado a través del programa blanquear Licenciado en 2025.

«En este momento, este año, nos apunta a 6.654 diplomas se pueden mezclar», dijo Pramono en el área del norte de Yakarta, el martes.

Dijo que el programa de blanqueamiento del diploma fue uno de los esfuerzos del Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) para reducir los números pobreza o esta relación.



Diploma Licenciatura en Educación

Se sabe que la relación Gini es un problema que aún eclipsa la capital. Según los datos de la Agencia Central de Estadística (BPS) de DKI Yakarta, la tasa de pobreza en Yakarta en marzo de 2025 fue de 4.28 por ciento, o un 0,14 por ciento más en comparación con septiembre de 2024, que fue solo 4.14 por ciento.

Mientras tanto, en comparación con marzo de 2024, la tasa de pobreza en marzo de 2025 cayó 0.02 por ciento de puntos, o de 4.3 por ciento a 4.28 por ciento.

Hasta ahora, el Gobierno Provincial de DKI Jakarta ha brindado una asistencia de blanqueo de diploma en la etapa 4.

El jefe de la Oficina de Educación de DKI Jakarta, Nahdiana reveló que hasta ahora el gobierno provincial de DKI Jakarta ha brindado una asistencia de blanqueo de diploma en la Fase 1 a 3 a un total de 1.315 estudiantes con calificaciones presupuesto Rp4,338,796,771 a partir de abril de 2025.

Para la etapa 4 de blanqueo del diploma, dijo que se dividiría en tres olas. La primera ola se realizó el 21 de agosto de 2025.

«La etapa de blanqueamiento 4 del diploma se otorga a 1,897 estudiantes con un valor presupuestario de RP7,698,788,800. La primera ola se realizó hoy (21 de agosto de 2025) para 774 participantes», dijo Nahdiana.

Por lo tanto, el gobierno provincial de DKI Jakarta ha brindado asistencia de blanqueo de diploma a un total de 3.212 estudiantes con un presupuesto total de RP12,037,585,571. (hormiga)