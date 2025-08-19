El gobernador Pramono abre la feria de empleo, 2,000 casilleros disponibles

Yakarta, Viva – Gobernador de Yakarta, Pramono anung inaugurado Feria en East Yakarta, martes 19 de agosto de 2025. Hay 2,000 vacante de trabajo (Locker) ofrecido en el evento de Job Fair.

Leer también: Pramono: los solicitantes Damkar Translucent 24 mil personas, pero solo el 17 por ciento aprobó la administración



Pramono dijo que el evento de la feria de empleo fue un paso del gobierno provincial de Yakarta (Pemprov) para ayudar a los residentes de Yakarta a obtener trabajo.

«Ayudar a los solicitantes de empleo a obtener trabajo más fácil, más fácil sin tener que tener un esfuerzo excesivo, empujar, etc.», dijo Pramono a los periodistas el martes 19 de agosto de 2025.

Leer también: Pramono sospechó que la pelea en Yakarta fue hecha deliberadamente para contenido en las redes sociales



Pramono explicó que había 2.000 vacantes de empleo disponibles de 37 empresas en este evento de Job Fair. De hecho, dijo, había una compañía que abrió 300 puestos a través del evento de la feria de trabajo.

Dijo que el evento de feria de empleo en Yakarta se había llevado a cabo 13 veces. Un total de 1.450 residentes han logrado conseguir un trabajo a través de una feria de trabajo.

Leer también: La respuesta de Polri sobre Pramono pidió una máquina de la estación de alimentos no confiscada



«Del total de 3.777 solicitantes de empleo, 1.450 (de ellos) han ganado trabajo a través de lo que llamamos a este Jobfest. Aproximadamente el 38,39 por ciento, de modo que con este número muestra que su efectividad es bastante alta», concluyó Pramono.