El gobernador no protesta mucho

JacartaVIVA – Ministro de Finanzas Indonesio (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa evaluar Gobernador Dki Yakarta, Pramono Anung Wibowo no protestó mucho con respecto a los recortes en los fondos de participación en las ganancias (DBH).

Purbaya transmitió esto después de celebrar una reunión cerrada con Pramono en el Ayuntamiento de Dki Yakarta el martes 7 de octubre de 2025.

«Bueno, primero, quiero agradecer al gobernador, que no protestó mucho cuando reduje los fondos para compartir los ingresos por casi Rp. 20 billones. Parece que todavía se pueden cortar nuevamente», dijo Purbaya.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, Comisión XI DPR

El ex jefe de LPS prometió restaurar el DBH que redujo, al observar y evaluar las condiciones económicas y los ingresos fiscales del gobierno central.

Anteriormente se informó que el gobernador de DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, revisaría los subsidios de transporte público como un esfuerzo para aumentar la eficiencia presupuestaria después de los recortes en los fondos para compartir los ingresos (DBH) del gobierno central.

Sin embargo, el gobierno provincial de DKI Yakarta no necesariamente aumentará las tasas de transporte público en Yakarta.

«Lo que está claro es que, por supuesto, debe haber algo que pueda cubrir (el presupuesto de Yakarta). Por ejemplo, nuestros subsidios de transporte son muy grandes. Pero esto no necesariamente tiene que aumentar, solo estoy dando un ejemplo», dijo Pramono en el Ayuntamiento de Yakarta, el lunes.

La eficiencia llevada a cabo por el gobierno provincial de Yakarta, dijo, estaba relacionada con los presupuestos oficiales de viajes y gastos que no eran una prioridad.

«Luego también hay cosas relacionadas con comer, beber, etc.

Recordó que la reducción de DBH del gobierno central al gobierno provincial de Yakarta era de 15 billones de IDR. Dijo Pramono Apbd DKI 2026 disminuirá a IDR 79 billones.

El gobernador de Dki Jakarta, Pramono Anung, cruzó a través del cruce de Pelican en la estación de Cikini Foto : Antara/Lifia Mawaddah Putri

«A pesar de que el Yakarta APBD ha sido aprovechado en Rp. 95 billones, con una reducción en el DPH de casi Rp. 15 billones, el APBD de Yakarta será de 79 billones», dijo.

Por esta razón, él y el vicegobernador de Yakarta Rano Karno liderarán directamente el uso del presupuesto.