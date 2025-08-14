El gobernador niega el tema del movimiento RIAU Merdeka, que se libra por el estado de la región especial

Pekanbaru, Viva – Gobernador Riau Abdul Wahid negó el tema del movimiento RIAU Merdeka quien había sobresalido en las redes sociales, donde según él era un viejo movimiento del discurso y ya no existía ahora.

Abdul Wahid en Pekanbaru dijo que la condición actual de la región era propicio y que la comunidad permaneció enfocada en el desarrollo regional. Tampoco vio que los personajes movieran eso.

«Riau Merdeka, creo que es un discurso viejo. Esto significa que hasta ahora no he visto una figura que la movió. En Riau todavía es genial, no hay movimiento», dijo Abdul Wahid.

Por esta razón, apeló a todas las partes para que no exageren. Exagerando dicho discurso, dijo, tiene el potencial de interrumpir el enfoque del desarrollo que se está llevando a cabo.

«Sí, no seas demasiado ‘enmarcando’ preguntas como esa. Ahora somos cómo construir a Riau y construir Indonesia», dijo.

Abdul wahid tasa, lo que es más preciso en este momento para luchar es el estatus Región especial Riau (Dir). Esto es propiedad de la región especial de Yogyakarta y Aceh.

Este estado puede proporcionar la flexibilidad de la gestión regional, incluso en los sectores de gestión de recursos culturales, gubernamentales y naturales. El discurso de Dir continuó siendo más realista porque permanece en el marco de la República Unitaria de Indonesia (NKRI), pero proporciona un espacio especial para la sabiduría local y las necesidades regionales.

Agregó que el estado fortalecería a Riau como una de las áreas estratégicas en Sumatra. «Lo que es cierto es que hay un deseo de la región especial de Riau. Es especial como Yogja y Aceh», dijo. (Hormiga)