El gobernador Mualem califica las inundaciones y los deslizamientos de tierra como si Aceh hubiera experimentado un «segundo tsunami»

banda AcehVIVA – Gobernador de Aceh Muzakir Manaf o Mualem anunció la apertura de acceso a las vías terrestres afectadas inundación Es una máxima prioridad garantizar que la logística llegue inmediatamente a la comunidad, especialmente en las aldeas aisladas.

«Gestión de desastres por inundaciones y corrimiento de tierras «que afectó a 18 distritos/ciudades de Aceh debe llevarse a cabo de forma rápida, mensurable y sin demora», dijo Muzakir Manaf al margen de la llamada del Equipo de Recuperación de Desastres en la Base Aérea Sultan Iskandar Muda, el sábado.

Explicó que todo el personal debe comprender sus respectivas funciones, es decir, abrir el acceso a las carreteras y acelerar la entrega logística.

Inundaciones en la aldea de Pasi Lehan, Regencia de Aceh Occidental Foto : Oeste BPBD BPBD

Según él, cuanto más rápido llegue la logística al lugar del desastre, más rápido se brindará tratamiento a los afectados.

Dijo que las condiciones en varias zonas eran muy críticas, con varias aldeas todavía atrapadas en las inundaciones y sin poder llegar a ellas.

«Aceh parece estar experimentando un ‘segundo tsunami’. Nuestro trabajo es servir a los afectados. No debería haber ninguna pausa en la humanidad sobre el terreno», afirmó Muzakir Manaf, conocido familiarmente como Mualem.

En esa ocasión, Mualem también recordó a todo el equipo priorizar la seguridad del personal porque hay muchos puntos propensos a deslizamientos de tierra y posteriores inundaciones.

«Tenemos una responsabilidad moral hacia la gente, pero la seguridad del personal también es una prioridad», afirmó Muzakir Manaf.

A la llamada asistieron el director general de PT PLN Persero, Darmawan Prasodjo, el mayor general del TNI Pangdam Iskandar Muda, Joko Hadi Susilo, y el inspector general jefe de la policía regional de Aceh, Pol Marzuki Alibasyah. (Hormiga)