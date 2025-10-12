El gobernador Mathius acelera el desarrollo de Papúa según el programa nacional de Prabowo

Jacarta – Gobierno provincial Papuasia tomar medidas rápidas y mesuradas para fortalecer la dirección desarrollo en Papúa después de que Mathius D Fakhiri y Aryoko Rumaropen fueran nombrados gobernador y vicegobernador de Papúa el 8 de octubre de 2025.

El portavoz del gobernador de Papúa, Rifai Darus, explicó que el gobierno papú liderado por Mathius priorizará tres cosas principales: aumentar la eficacia de los presupuestos regionales y fortalecer los sectores de educación y salud.

«Ésta es la clave para desarrollar los recursos humanos de Papúa, así como para acelerar el desarrollo de la infraestructura básica a través de una sinergia total con los programas prioritarios. nacional Presidente Prabowo Subianto», dijo Rifai Darus en una declaración escrita, el domingo 12 de octubre de 2025.

Dijo que el gobierno provincial de Papúa apoya plenamente la visión y el programa del presidente Prabowo para lograr un desarrollo equitativo en la región más oriental de Indonesia. Cree que Papúa debe ser parte activa del gran movimiento por el desarrollo nacional.

«Se han dado pasos iniciales concretos. El Gobernador y el Vicegobernador de Papúa se han coordinado directamente con el Ministerio de Energía y Recursos Minerales y el Ministerio de PUPR para garantizar la aceleración de la construcción de carreteras, puentes y redes eléctricas en las zonas del interior, de modo que la conectividad entre las regiones sea más abierta y el acceso público a los servicios básicos se amplíe», dijo.

Aparte de eso, continuó, el Gobierno Provincial de Papúa también está prestando seria atención al desarrollo humano. Al mejorar la calidad de la educación, la formación profesional y empoderar a la joven generación papú, el gobierno quiere garantizar que los propios papúes se conviertan en los principales actores del desarrollo de su tierra.

Prabowo nombra gobernador y vicegobernador electos de Papúa Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Este esfuerzo, dijo, está en línea con el espíritu de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión del Fondo Especial de Autonomía (Otsus), para que esté realmente orientado al bienestar de las personas y no sólo a la administración.

«El gobierno provincial de Papúa está comprometido a construir según el espíritu de armonía de Papúa: unir esfuerzos, trabajar con sinceridad y preparar un futuro mejor para nuestros hijos y nietos», afirmó.