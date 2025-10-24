Mataron, EN VIVO – Gobernador de Nusa Tenggara Occidental (BNA) Entonces Muhammad Iqbal tenía un objetivo que eliminar. pobreza condiciones extremas que seguirán ocurriendo en la provincia de NTB en 2029.

Luego, Iqbal apunta a eliminar la pobreza extrema, que todavía ocurre en un 2,04 por ciento en la región 3NTB. El objetivo, este año Lalu Iqbal intenta alcanzar los 40 aldea mediante el uso del Programa Aldeas Empoderadas Transformativas y Temáticas.

«El objetivo de asistencia es de unos 7.225 jefes de familia. Posteriormente habrá asistentes preparados, actualmente el proceso de selección está en curso», dijo Lalu Iqbal en su declaración del viernes 24 de octubre de 2025.

Luego Iqbal dijo que la raíz de los problemas sociales actuales es la pobreza. Luego, el Gobierno Provincial de NTB preparó dos esquemas para implementar el programa Aldea Empoderada.

«Esto incluye fortalecer la independencia público aldea. «Con 40 aldeas que serán objetivo de la primera fase en 2026», dijo.

Los dos esquemas consisten en Aldeas Empoderadas Temáticas y Aldeas Empoderadas Transformadoras. Lalu Iqbal dijo que el plan temático objetivo es 1.166 aldeas y subdistritos en NTB.

«La implementación puede realizarse a través del departamento o directamente por el jefe de la aldea», dijo el ex embajador de Indonesia en Türkiye.

Además, el segundo plan, dijo Lalu Iqbal, a saber, Aldeas Transformativas Empoderadas, se centrará en 106 aldeas con poblaciones extremadamente pobres. Esta Aldea Transformativa Empoderada llevará a cabo la verificación y validación de datos basada en los datos de Regsosek de 2023 que se refinarán con los Datos Únicos Socioeconómicos Nacionales (DTSEN), especialmente el decil 1.

«A partir de ahí podemos conocer los problemas de cada pueblo», explicó.

Luego Iqbal añadió que esta verificación sería la base para la intervención del programa, tanto en forma de protección social para los residentes que no han recibido asistencia, como de empoderamiento económico para las personas que aún no tienen trabajo o medios de vida.

«Esta protección y empoderamiento irán de la mano, para que la gente pueda realmente salir de la pobreza extrema», continuó.

?Entonces Iqbal se aseguró de que este esfuerzo pudiera realizarse en colaboración. El Gobierno Provincial de NTB orquestará a todos los actores desarrollodesde el gobierno central, distritos/ciudades, socios de desarrollo, instituciones filantrópicas hasta empresas privadas que participarán en este programa.

«Fomentaremos el potencial de los recursos de desarrollo repartidos entre varias partes para centrarse en la solución de problemas en aldeas transformadoras y temáticas», dijo.