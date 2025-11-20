El gobernador Khofifah da prioridad a esto para liderar el manejo del impacto de las nubes calientes que caen de Semeru

Lumajang, VIVA – Gobernador de Java Oriental Khofifah Indar Parawansa dirigió directamente la gestión del impacto de las avalanchas de nubes calientes (APG) desde el monte Semeru en Regencia de Lumajang. Visitó varios lugares afectados por APG Semeru.

Lea también: El monte Semeru entra en erupción, AirNav revela que las rutas de vuelo siguen siendo normales



Se sabe que Khofifah visitó el punto de evacuación en el distrito de Pronojiwo, concretamente en SDN 4 Supiturang. Luego, visite la cocina pública, Sumbersari Village y el puente Gladak Perak.

«Por supuesto erupción «Ha terminado, pero el estado sigue siendo Alerta, por lo que continuamos llevando a cabo la preparación para desastres y garantizando que todos los residentes estén a salvo», dijo en Lumajang, Java Oriental, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Lea también: Basarnas dice que 178 escaladores de Semeru han comenzado a evacuar



Basándose en los últimos acontecimientos en la actividad volcánica del Monte Semeru, reveló que no se habían registrado vibraciones de inundación y la erupción había terminado, pero el estado de Alerta seguía vigente.

Cuando se produjo la erupción, había dos zonas donde los residentes fueron evacuados. En el distrito de Pronojiwo, los residentes huyeron a varios lugares, como el ayuntamiento de Oro-Oro Ombo, SDN 04 Supiturang, la mezquita Ar-Rahmah en la aldea de Oro-Oro Ombo y la mezquita Nurul Jadid en la aldea de Supiturang.

Lea también: Una pareja de Kediri cayó por la erupción del monte Semeru, sufrió quemaduras y fue derivada al hospital



Mientras tanto, en el distrito de Candipuro, los residentes huyeron al ayuntamiento de Penanggal, SDN 02 Sumberurip, la oficina del distrito de Candipuro y la casa del jefe de la aldea de Sumbermujur.

Basado en datos de BPBD de Java Oriental al jueves a las 05.40 WIB, total refugiados repartidos en varios lugares de los subdistritos de Pronojiwo y Candipuro, con un total aproximado de 346 personas.

«Una de las cosas en las que el gobierno se centra principalmente es fortalecer la salud de las víctimas del desastre. Actualmente, la mayoría de los residentes desplazados han regresado a sus hogares, pero también hay quienes aún sobreviven», dijo.

Explicó que su partido estaba maximizando el punto de reunión de refugiados y el centro de salud comunitario también había bajado a los lugares de refugiados porque era necesario fortalecer el equipo de salud para que cada uno de ellos estuviera bien monitoreado.

«A veces se encuentran en una determinada situación psicológica. Por ejemplo, aumenta la presión arterial o quizás una infección respiratoria aguda. Por lo tanto, en el caso de este tracto respiratorio agudo, también se debe intensificar el proceso de examen y tratamiento», dijo.

El ex Ministro de Asuntos Sociales de la República de Indonesia elogió la viabilidad de los campos de refugiados donde suelen estar activos los puestos de salud y la división entre niños, ancianos y áreas familiares es bastante estratégica.