El Gobernador Dice Que La Respuesta De Emergencia Al Desastre De Sumatra Occidental Tiene Potencial De Ampliarse, Esta Es La Razón

Padang, VIVA – Gobernador Sumatra occidental (Alarde) Mahyeldi indicando una extensión del estatus respuesta de emergencia ante desastres naturaleza en la provincia de Sumatra Occidental, teniendo en cuenta que la mayoría de los distritos y ciudades todavía están implementando la gestión de emergencias.

Según Mahyeldi, este estado de emergencia tiene el potencial de extenderse porque la mayoría de los distritos y ciudades todavía están centrados en los esfuerzos de recuperación. Destacó el trabajo de materiales de limpieza corrimiento de tierrasmontones de barro y otros daños físicos que dificultan la movilidad de los residentes aún continúan.

«Nuestro trabajo de respuesta a emergencias todavía está en curso y no se ha completado. Definitivamente se extenderá porque la finalización aún no está completa», dijo el gobernador Mahyeldi en la ciudad de Padang, el domingo 7 de diciembre de 2025.

Equipo pesado abre acceso por carretera debido a inundaciones repentinas en Sumatra Occidental

El gobernador Mahyeldi dijo que había pedido a todos los jefes regionales que presentaran informes y aportaciones sobre las condiciones actuales en sus respectivas regiones. Esta información se tendrá en cuenta antes de que se emita la decisión oficial de extender el estatus el 8 de diciembre de 2025.

«Ahora el secretario regional está preparando un documento y lo discutiremos juntos. También pedimos opiniones de los distritos y ciudades», dijo Mahyeldi.

Varias áreas, continuó, como la ciudad de Solok, la ciudad de Payakumbuh y la ciudad de Bukittinggi están comenzando a estabilizarse y ya no requieren el estado de emergencia. Sin embargo, otras áreas como Agam Regency, Pariaman City, Pesisir Selatan y varias otras áreas todavía requieren un tratamiento intensivo.

En varios puntos, el acceso por carreteras y puentes sigue cortado, por lo que la distribución de la ayuda no puede realizarse de forma óptima. El gobierno provincial también está aumentando la disponibilidad de necesidades básicas como alimentos, agua potable, equipo para dormir y asistencia especial para mujeres embarazadas y niños pequeños.

«Seguimos distribuyendo las necesidades alimentarias. Para el agua potable hemos enviado tanques de almacenamiento y estamos trabajando en llenarlos y reconectar la red de distribución», dijo.

Mahyeldi reveló que el número de refugiados todavía alcanza las 20 mil personas. A la mayoría de las personas cuyas casas sufrieron graves daños se les ordenó vivir temporalmente en tiendas de campaña o refugios temporales (huntara) hasta que se completara una evaluación de la idoneidad de la ubicación de la vivienda.

«Si su casa ya no es habitable y tienen terreno, el gobierno ayudará con la construcción. Si no tienen terreno, buscarán una ubicación alternativa», explicó.