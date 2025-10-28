El gobernador de Sumatra del Norte, Bobby Nasution, firma un memorando de entendimiento con una ONG para proteger la sostenibilidad ambiental

Jacarta – El gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte), Muhammad Bobby Afif Nasution, firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con varias organizaciones no gubernamentales (ONG) del sector ambiental. Esta firma tiene como objetivo fortalecer la sinergia entre el gobierno y las organizaciones no gubernamentales en la conservación y protección de la biodiversidad en las áreas forestales del norte de Sumatra.

Hay tres ONG que también firmaron el MoU, a saber, la Equatorial Forest Resilient Foundation (TaHuKah), la Sustainable Ecosystem Foundation (YEL) y la Biodiversity Conservation and Creation Foundation (PRCF), que forma parte de la ONG Batang Toru.

Bobby Nasution Esperamos que esta colaboración pueda fortalecer la colaboración en la preservación de los bosques y al mismo tiempo mejorar el bienestar de las comunidades alrededor de las áreas forestales.

«Hablando de bosques, por supuesto también hablamos de su uso. Lo que TaHuKah, YEL y PRCF han hecho es extraordinario, porque han creado un plan de cooperación con la comunidad para proteger los bosques», dijo Bobby Nasution después de firmar el MoU en la Oficina. Gobernador de Sumatra del NorteJalan Diponegoro Número 30, Medan, lunes (27/10/2025).

Bobby también recordó el importante papel de las regiones en el apoyo al objetivo nacional de cero emisiones netas para 2060. Según él, prevenir la deforestación y la degradación de los bosques es un paso crucial para lograr este objetivo.

«El norte de Sumatra puede ser un ejemplo para lograr cero emisiones netas para 2060; de hecho, espero que podamos lograrlo más rápido, en 2045. Por lo tanto, la colaboración entre el gobierno y las ONG es muy importante», añadió Bobby.

Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Bobby Nasution. Foto : Documentación del gobierno provincial de Sumatra del Norte.

El director de TaHuKah, Erwin Alamsyah Siregar, explicó que su partido estaba desarrollando un plan de compensación para las comunidades locales que lograron proteger sus áreas forestales. Aparte de eso, junto con otras ONG, también ayudan a mejorar la economía de la comunidad a través de programas agroforestales.

«Tenemos un plan de compensación para las comunidades que logran proteger sus bosques en Áreas de Alto Valor de Conservación (KBKT), también existe la agrosilvicultura donde incluso se exportan productos como el café, lo hacemos para preservar los bosques», dijo Alamsyah Siregar.

También asistieron a la actividad el presidente YEL Kusnadi, el coordinador de paisaje de PRCF, Sabarudin, el jefe del Servicio Forestal y Ambiental de Sumatra del Norte, Heri Wahyudi Marpaung, el jefe del Servicio de Información y Comunicaciones del Norte de Sumatra, Erwin Hotmansah Harahap, así como varios representantes relacionados de OPD.