El gobernador de Sumatra del Norte, Bobby, la nasución junto con Forkopimda lideró la demolición de la discoteca de nidos de drogas

VIVA – Gobernador de Sumatra del Norte (North Sumatra) Muhammad Bobby Afif Afif junto con el elemento Forkopimda que lidera la demolición de Marcopolo Discotheque Night Place (THM) sobre Jalan Seipetani, el distrito de Kutalimbaru, el régimen de Deliserdang y el distrito estrella del estrella estrella de Jalan Binjai, Emplasmen KwalaBenim, se star Langkat Regency, jueves (14/04/2025). Aunque hubo una resistencia, la ejecución del edificio continuó.

Frente a la ubicación de Marcopolo Discotheque que anteriormente se llamaba Sky Garden, cientos de jóvenes fueron vistos bloqueando las tropas conjuntas del pp TNI/Polri y Satpol a cargo de asegurar la ejecución de la demolición del edificio THM. Pero después de recibir comprensión, el proceso de inspección dura a la construcción principal de la discoteca.

La presencia del gobernador Nasución de Bobby En ese lugar inmediatamente lo empujó, pero solo brevemente. Además, el Grupo de Sumatra North Sumatra Forkopimda examinó la ubicación de los alrededores que se sospechaba que era un lugar para consumir DrogasIncluso es probable que la transacción también esté dentro de la ubicación con una cerca móvil y ha sido estrictamente protegida por ciertas partes.

Photo Caption: North Sumatra Governor (North Sumatra) Bobby Nasution, together with Kapodasu Inspector General of Police Whisnu Hermawan Februanto, Military Commander I/BB Maj. Gen. Rio Firdianto, Kajatisu Harli Siregar, Chairman of the North Sumatra DPRD Erni Ariyanti, directly led the demolition of night entertainment venues, Marcopolo in Binjai City, jueves (14/08/2025)

Al escuchar un intento de bloquear el paso de control, Bobby Nasution enfatizó la declaración al equipo de medios que también estaba en el lugar. Dijo que la demolición era un seguimiento para los informes de disturbios públicos relacionados con el abuso de drogas.

The governor was also present at the location with the Forkopimda element, namely the Military Commander I/BB Maj. Gen. Rio Firdianto, North Sumatra Regional Police Chief Inspector General WHISNU Hermawan Februananto, Kajati North Sumatra Harli Siregar, Chairman of the North Sumatra DPRD Erni Ariyanti Sitorus, Head of North Sumatra BNNP Brigadier General Toga Panjaitan. También estaba presente el regente de Deliserdang Asri Ludin Tambunan, el regente de Langkat Syah Afandin y el alcalde de Binjai Amir Hamzah, así como funcionarios relacionados, completos con tropas conjuntas y equipos pesados en forma de excavadoras.

«De hecho, en la legalidad, el lugar donde haremos la ejecución no existe (permisos). Ambos permisos de construcción (designación), los permisos de entretenimiento nocturno del gobierno provincial nunca se han emitido. Además de la información del jefe de policía regional, hay una actividad de compra y venta de drogas en el edificio que queremos destruir», dijo Bobby.

Además, Bobby también recordó a todos los jefes regionales, si había informes sobre THM que se encontraron que había transacciones de drogas de la policía, para revocar el permiso. Además, en este momento hay varios puntos de ubicación que se han emitido recomendaciones del gobierno provincial de Sumatra del Norte para revocar el permiso.

«Sí, porque ha utilizado mal la función del edificio propuesto. Y las actividades como esta (control) no son las primeras en hacer. Por lo tanto, continuaremos controlando los lugares que se sospechan que son drogas niegan. Porque esto está preocupando a nuestra comunidad», dijo, mientras aún está en el sitio de demolición del edificio.

Mientras que relacionado con la refutación del gerente de ubicación de que el edificio era una cierta sede de la organización de masas, Bobby reiteró que era un pretexto de engañar, como si no hubiera actividades de vida nocturna en ese lugar. Especialmente en unos pocos años, ha habido casos de visitantes de discoteca que murieron en el lugar, supuestamente sobredosis de drogas.

«¿No hay nada? Todas las actividades ya saben, hay pruebas. Hay una herramienta DJ (disco jockey), hay oradores. No saben que tenemos una oficina (organización de masas) que tiene una herramienta de DJ. Nunca ha sido encontrado, excepto los clubes nocturnos», dijo, quien también pidió a la comunidad que informe activamente las supuestas transacciones de drogas a la Gobierno, la policía, el TNI, la oficina del fiscal.

En el proceso de ejecución, cientos de jóvenes que intentaron evitar la excavadora del trabajo podrían ser derrotados por las tropas conjuntas que escoltaron la demolición. Pero había una persona que estaba tirando desde fuera de la pared de la discoteca, antes de ser finalmente asegurada por los oficiales.

Visto al gobernador junto con todos los elementos de Forkopimda se puso a distancia para presenciar el proceso de demolición del edificio de discoteca. Incluyendo oficiales de PT PLN que cortaron la electricidad a ese lugar.

Cuando el grupo se movió, el proceso de demolición aún estaba en curso con un guardia apretado. Incluso en el segundo lugar al mismo tiempo, a saber, Blue Star Discotheque, distrito de Seibingai, Regency Langkat, también tuvo lugar el proceso de demolición de construcción utilizando equipos pesados.