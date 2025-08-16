El gobernador de Sumatra del Norte, Bobby, la nasución instalando cinco funcionarios de Echelon II

VIVA – El gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Muhammad Bobby Afif Afif inauguró a cinco funcionarios de Alto Liderazgo de Pratama (Echelon II) en el Gobierno Provincial de Sumatra del Norte (PEMPROV). Para los funcionarios recientemente inaugurados, Bobby solicitó maximizar la implementación del programa de desarrollo y garantizar el uso del presupuesto apropiado.

La inauguración tuvo lugar en el Hall de Tengku Riza Nurdin, Oficina del Gobernador de Sumatra del Norte, Jalan Diponegoro, Medan, viernes (15/08/2025). Para Pejabat Yang Dilantik Adalah Muhammad Suib Sebbagai Asisten Administrasi Umum Setdaprov, Erwin Hotmansah Harahap SeblaBai Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika (Kominfo), Fitra Kurnia Sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Sumber (Mineral (Perindustrian, perinutal (Perindustria Esdm), Ade Sofianita Sebagai Kepala Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setdaprov, Dan Abu Kosim Sebagai Kepala Biro Kesjaheraan Rakyat (Kesra) Setdaprov.

Observaciones fotográficas: Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Bobby Nasución inauguró altos funcionarios de liderazgo del gobierno provincial de Sumatra del Norte en el Salón de la Oficina Inal Siregar de Raja Inal del Gobernador de Sumatra del Norte Diponegoro Jalan Número 30 Medan, viernes (8/15/2025).

En su mensaje, la nasución de Bobby, que estaba presente con el vicegobernador de Surya y el Secretario Provincial de Sumatra del Norte, Togpap Simangusong, dijo a los cinco funcionarios que recordaran el mandato sobre la lealtad que había transmitido durante el impulso de inauguración anterior. A saber, sobre la lealtad a los intereses de la comunidad, el honor familiar y el liderazgo.

«Señoras y caballeros aquí, no me inauguran porque a menudo nos comunicamos, o cierran emocionalmente. Pero debido a un buen historial (historial). Por lo tanto, demuestre que para obtener la satisfacción de la comunidad que nos afectará automáticamente como líderes. El programa de trabajo maximiza, y para las compras debe ser efectivo y eficiente, no debería haber desperdicio», explicó Bobby, acompañado por el presidente del norte de Sumatra Pkkkky Kahiyu.

Para el jefe de la Agencia de Comunicación e Información de Sumatra del Norte, Bobby informó que la red que respalda el gasto no es un desperdicio, cómo hacer bienes y servicios que no necesitan adquisiciones cada año, se puede optimizar para otros beneficios. Como el apoyo a Internet en todas las organizaciones de aparatos regionales (OPD), para que pueda ser monitoreado por completo, así como informar actividades comunitarias, que van desde el turismo, las artes culturales y otros eventos.

«Para Fitra (jefe de la oficina de la industria y el comercio de ESDM), en el norte de Sumatra no hay muchas minas grandes, sino pequeñas minas cuyos efectos son grandes. Optimice de inmediato, no espere mañana. Del mismo modo que las personas que desean hacer negocios (MIPYME), por favor, les hagan más fáciles. Ayúdelos a encontrar mercados, a los servicios financieros para que estas MSM puedan avanzar en la clase», dijo Bobby «.

Además, para el asistente de administración general Setdaprov Muhammad Suib, aconsejó adaptarse a las condiciones del gobierno en la provincia. Teniendo en cuenta que la persona interesada anteriormente se desempeñó como Secretario de North Labuhanbatu, y ocupó este puesto a través de la ruta de prueba de competencia, contenida con otros cuatro funcionarios que participaron en la selección abierta. Además de dejar que el ego sectoral sea fácil de coordinar.

«Para el Sr. Kosim (Jefe de la Oficina de Kersa), de modo que los fondos de subvención a la Casa de Adoración se pueden otorgar según sea necesario. Si hasta ahora, un poco, puede agregarse nuevamente. Pero debe ser efectivo y no solo para el físico, sino también el empoderamiento para la gerencia. Por ejemplo, para la mezquita, cómo el Priest, Muazzin y Mosque Guards obtienen un salario decente», continuó bobby.

Finalmente, Bobby recordó a todos los funcionarios designados, incluidas las filas de OPD que asistieron a la ceremonia de inauguración, para mantener el honor del gobierno provincial. Lo más básico es mantenerse alejado de las gravámenes ilegales (extorsión) o la gratificación, y no tratar de abordar los actos de corrupción.