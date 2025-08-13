El gobernador de Java Central Setop MBG en Sragen después de cientos de estudiantes de envenenamiento

Semarang, Viva – Gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi dijo, eventos envenenamiento Comer nutritivo gratis (Mbg) En una de las escuelas primarias y intermedias estatales en Gemolong, Regency Sragen todavía en examen y evaluación conjunta.

En la actualidad, la muestra de alimentos en la ubicación de la cocina pública del área MBG se está examinando en un laboratorio propiedad de la oficina de salud provincial central de Java para descubrir la causa exacta.

«Estamos deteniendo primero el MBG. Hemos abierto una publicación relacionada con la salud de las 24 horas. Hasta el día de hoy, nadie ha sido tratado, él solo es un ambiente ambulatorio. El resultado es que la trabajamos. Pero la condición de nuestros hijos es saludable», dijo Ahmad Lutfi cuando se reunió en el campamento de Semarang de Diponegoro (sindip), el miércoles 13 de agosto, 2025.

Mientras esperaba los resultados del laboratorio, la Fuerza de Tarea Central de Java MBG junto con la Oficina de Salud aún continuó coordinándose con la Agencia Nacional de Nutrición (BGN). Por el momento, se detuvo la actividad de MBG suministrada por la Unidad de cumplimiento de los Servicios de Nutrición (SPPG).

El jefe de la Oficina Central de Salud Provincial de Java, Yunita Dyah Suminar, agregó que los eventos relacionados con MBG en Sragén dieron como resultado que se envenenen alrededor de 196 niños envenenantes. Cientos de niños han sido examinados y experimentado trastornos digestivos menores.

«Estapatient, nadie está hospitalizado, debido a los trastornos digestivos leves. Pero la causa es realmente desconocida. La muestra de alimentos ahora se examina en la provincia para ver qué lo causa», dijo.

Yunita declaró, el gobernador Ahmad Lutfi también continuó monitoreando el desarrollo del caso. El Gobierno Provincial Central de Java también abrió un puesto de servicio de salud las 24 horas, para recibir más quejas o informes relacionados con el incidente, especialmente el desarrollo de niños que son víctimas.

En estos dos días, se llevará a cabo un examen integral. Tanto los cubiertos, la cocina, los ingredientes alimentarios, incluso los métodos de procesamiento de la presentación. El SPPG también será evaluado por BGN como la agencia autorizada relacionada con el programa MBG.

«Hasta el día de hoy no se puede concluir dónde está el punto del problema. Más tarde se ve de los resultados del laboratorio», dijo Yunita.

Informe: Teguh Joko Sutrisno/Tvone Semarang