El gobernador de Java Central Sentil Regent Pati Sudewo sobre las Naciones Unidas aumentó un 250 por ciento: ¡no pases a la gente!

Semarang, Viva – Gobernador de Java Central Ahmad Luthfi pedido Regente Sudeo Para revisar la política del aumento del impuesto sobre la tierra y el edificio (PBB) en un 250 por ciento, lo que ha atraído las protestas de los ciudadanos.

«El aumento está bien, pero la cantidad no debería cargar a la comunidad», dijo Ahmad Lutfi, en Purworejo, jueves 7 de agosto de 2025.

Según él, hubo tres puntos principales que se convirtieron en su dirección para el gobierno de la Regencia Pati. Primero, la política de aumento de la ONU debe pasar por un estudio integral, incluida la posibilidad de involucrar a instituciones independientes como las universidades.

En segundo lugar, los aumentos de tarifas deben ajustarse a la capacidad económica de la comunidad. Y tercero, los resultados del estudio no deberían tener un impacto negativo en la economía de los ciudadanos. «Principio, no debe ser oneroso y de acuerdo con la capacidad de la comunidad. Realice un estudio integral», dijo

Lutfi también solicitó que el gobierno de Pati Regency abriera un espacio de diálogo público y llevara a cabo una socialización abierta antes de tomar una decisión final. Según él, un enfoque participativo producirá una solución equilibrada para los gobiernos locales y sus ciudadanos.

«Abra espacios públicos y capture las aspiraciones de la comunidad. Con buena comunicación, el desarrollo puede ejecutarse de manera continua», dijo.

También sugirió que las reglas consideradas pesadas pueden revisarse de inmediato, y el proceso de revisión se comunica claramente a los residentes para no causar disturbios.

La declaración del gobernador central de Java, Ahmad Lutfi, surgió en medio de la creciente tensión en la regencia PATI relacionada con la política de aumento de la ONU.

Los residentes que se opusieron a planear realizar una gran manifestación el 13 de agosto de 2025. Anteriormente, la protesta se había calentado después del control de las donaciones de residentes que serían acostumbrados para apoyar la acción.