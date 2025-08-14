El gobernador de Java Central respeta el proceso de derechos de cuestionario DPRD PATI para la acusación del regente

TambiénVIVA – El gobernador central de Java, Ahmad Lutfi, pidió a todas las partes que respeten el proceso de los derechos del cuestionario que se ejecutaban en el DPRD PATI relacionado con el discurso de la formación del Comité Especial (Pansus) del Regente de Sudewo.

Según él, el gobierno provincial ha enviado un equipo especial para monitorear los desarrollos en el área. Este paso se lleva a cabo para garantizar que todas las etapas de los derechos del cuestionario se ejecuten de acuerdo con los mecanismos y regulaciones.

«Haremos el monitoreo. Entonces, ahora lo que ya está en vigor es el derecho del cuestionario llevado a cabo por el PATI DPRD, que nuevamente continúa, rezamos para estar de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, sí, esperaremos la implementación», dijo Ahmad Lutfi durante una visita de trabajo en Brebes, jueves (8/14/2025).

Demostración frente a la oficina de Pati Regent, Java Central

El gobernador enfatizó la importancia de todos los jefes regionales en Java central de tener cuidado al establecer políticas fiscales locales para no cargar a la comunidad.

«De las provincias realizamos monitoreo, coordinación, de modo que la implementación de Java central será más propicio. Con el caso en Pati, haremos una apelación si está relacionada con impuestos, función de coordinación y colaboración con la provincia», dijo.

Ahmad Lutfi también le recordó al gobierno del Distrito/Ciudad que siempre llevara a cabo asistencia a la provincia antes de establecer políticas, incluso en asuntos fiscales.

«Hemos ordenado de nuestra Oficina Legal, que la regulación debe ser presentada, luego hacemos ayuda. ¿Cuál es la esencia? Uno, no debe cargar a la comunidad. En segundo lugar, debe ser eficiente según la habilidad. Tercero, no violar la ley, y la cuarta, la socialización debe ser aceptada por la comunidad», dijo. (Teguh Joko Sutrisno/TVone/Semarang)