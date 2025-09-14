





El gobernador de Gujarat, Acharya Devvrat, se le ha dado cargo adicional de MaharashtraTras la renuncia de CP Radhakrishnan, quien asumió el cargo como vicepresidente de la India.

La madrugada del domingo, el gobernador Devvrat partió hacia Mumbai a través de Tejas Express para asumir oficialmente sus nuevas responsabilidades y cumplir con los deberes constitucionales del Maharashtra Raj Bhavan.

Esta reorganización de gobernador marca un paso significativo en la transición política en curso y subraya el papel central de los gobernadores en el mantenimiento de la gobernanza estatal durante los cambios administrativos.

Presidente Droupadi murmu emitió la orden de nombramiento. Un comunicado de prensa de la Secretaría del Presidente declaró: «Como consecuencia de declarar el cargo de Gobernador de Maharashtra por CP Radhakrishnan, debido a su elección como Vicepresidente de India, el Presidente de la India ha designado Acharya Devvrat, Gobernador de Gujarat, para dar a conocer las funciones del Gobernador de Maharashtra, además de Acharya Devvrat, Gujarat, para dar a conocer las funciones del Gobernador de Maharashtra, además de su propio Wethem.

El viernes, el vicepresidente CP Radhakrishnan asumió el cargo como presidente de Rajya Sabha después de prestar juramento como vicepresidente de la India. El presidente Droupadi Murmu administró su juramento en una ceremonia celebrada en Rashtrapati Bhavan.

Después de la ceremonia de juramento, el vicepresidente pagó homenaje floral en los monumentos conmemorativos de Mahatma Gandhi, Atal Bihari Vajpayee, Pandit Deen Dayal Upadhyaya y Chaudhary Charan Singh.

Posteriormente, el vicepresidente visitó el complejo de la Casa del Parlamento. A su llegada al complejo de la Casa del Parlamento, fue bien recibido por los ministros de la Unión, el vicepresidente de Harivansh y el Secretario General, Rajya Sabha.

Chandrapuram Ponnusamy Radhakrishnan, el candidato de la NDA, fue elegido como el 15º Vicepresidente de India el 9 de septiembre, asegurando 452 votos contra el candidato de la oposición y el ex juez de la Corte Suprema B. Sudershan Reddy, que recibió 300 votos, según la agencia de noticias ANI.

Anteriormente, se desempeñó como gobernador de Maharashtra. También se desempeñó como gobernador de Jharkhand Desde febrero de 2023 hasta julio de 2024. También realizó cargos adicionales como gobernador de Telangana y teniente gobernador de Puducherry entre marzo y julio de 2024.

