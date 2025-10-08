El gobernador de California, Newsom firma la ley, la ley de hacer Diwali unas vacaciones estatales oficiales







El gobernador de California, Gavin Newsom, el martes (hora local) agregó oficialmente a Diwali a la lista de vacaciones del estado al firmar el Proyecto de Ley 268 de la Asamblea. El proyecto de ley autorizaría a los colegios comunitarios y a las escuelas públicas a cerrar en «Diwali», como se especifica. El proyecto de ley autorizaría a los empleados estatales a elegir tomar, y autorizaría a ciertos empleados de la universidad comunitaria y las escuelas públicas a recibir, tiempo libre con el pago en reconocimiento de «Diwali«Como se especifica.

El proyecto de ley autorizaría a las escuelas públicas e instituciones educativas en todo el estado para incluir ejercicios que reconocen y celebren el significado e importancia de Diwali, como se especifica. Ajay Bhutoria, ex asesor del presidente Biden para la Comisión Aanhpi, un destacado empresario de Silicon Valley, filántropo y defensor dedicado de la comunidad india estadounidense, elogió la sentencia.

En una publicación sobre X, dijo: «Gracias a Gavin Newsom, gobernador por hacer de Diwali unas vacaciones estatales de California firmando AB 268 GRANDES gracias a la miembro de la Asamblea Ash Kalra y Darshana Patel por defender este proyecto de ley y llevar a fin de la línea, celebrando la luz, la unidad y nuestras diversas comunidades».

«Hoy marca un hito radiante en el viaje de California hacia la verdadera inclusión y la celebración cultural. A medida que el gobernador Newsom firma a AB 268 en ley, honramos el liderazgo incansable del asambleo Ash Kalra y el miembro del asamblea Darshana Patel, cuya visión y colaboración bipartisana han sido la victoria de esta vida. dificultades, unidad sobre la división y conocimiento sobre la ignorancia, un mensaje que resuena profundamente con los casi un millón de asiáticos del sur que llaman California hogar y contribuyendo inmensamente a su innovación, economía y espíritu «, dijo en un comunicado.

Este reconocimiento es más que unas vacaciones; Es una poderosa afirmación del legado duradero de la diáspora india en el estado de oro. Desde Tech Trailblazers en Silicon Valley hasta héroes de la salud en el sur de California, nuestra comunidad ha tejido hilos de resiliencia y diversidad en el tejido de la excelencia estadounidense. Al otorgar tiempo libre a los empleados estatales y capacitar a las escuelas para observar este día sagrado, AB 268 asegura que las familias puedan adoptar completamente tradiciones como iluminar diyas, crear rangoli y compartir historias de renovación, sin las sombras de trabajo o plazos, dijo Bhutoria.

«Extiendo mi más profunda gratitud a los Newsom de gobernador por defender la equidad y la alegría en nuestro tapiz multicultural. A los miembros de la reunión Kalra y Patel, su defensa no solo ha iluminado a Diwali por generaciones, sino que también inspiró a una nación a la luz compartida. A medida que nos acercamos a Diwali el 20 de octubre, dejó que este momento sea un gran pridencio, y pertenezca a todos los californianos. ¡El progreso continúa brillando! » Añadió.

