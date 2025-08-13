El gobernador Bobby Nasution y Kajati North Sumatra discutieron el programa de justicia restaurativa

VIVA – El gobernador de Sumatra del Norte (North Sumatra) Muhammad Bobby Afif Nasuity recibió una visita del jefe de la Oficina del Fiscal de Sumatra del Norte (Kajati) Harli Sirgar, en su oficina, la Oficina del Gobernador, Jalan Pangeran Diponegoro número 30 Medan, martes (12/8/2025). Entre otros que discuten el programa Justicia restaurativa.

Se sabe que uno de los visión y misión del gobierno provincial de Sumatra del Norte (Pemprov) es realizar una sensación de seguridad y orden en la comunidad, como una base hacia el norte de Sumatra que es avanzada, superior y sostenible. Entre otros, a través de la implementación del Programa de Protección Popular a través de Justicia Restaurativa (Presticia).

«El programa de pretensiones es una iniciativa del gobierno provincial de Sumatra del Norte para presentar un sistema de asentamiento legal que sea más justo, humanista y a favor de pequeñas comunidades», dijo Bobby.

La presticia se llevará a cabo mediante la formación de un grupo de trabajo entre agencias, que incluye aparatos legales, líderes comunitarios y defensores, y respaldada por clínicas legales gratuitas y servicios de quejas inflales en línea.

Título de la foto: Gobernador de Sumatra del Norte (North Sumatra) Nasución de Bobby Recibiendo la visita del jefe de la oficina del fiscal de Sumatra North Sumatra Harli Sirgar y su personal en el décimo piso de la Oficina del Gobernador de Sumatra del Norte en Jalan Diponegoro, Medan City, martes (12/8).

Bobby dijo que muchas cosas se pueden colaborar con el abogado de Sumatra del Norte, incluida la Presticia. Programas que brindan acceso a asistencia legal a la comunidad.

Sumatra del Norte Kajati Harli Siregar dijo que la cooperación entre el gobierno provincial de Sumatra del Norte y el abogado de Sumatra del Norte se había establecido durante mucho tiempo. Dijo que vio que la colaboración y la sinergia iban bien. La justicia restaurativa no solo detuvo el caso, sino que también recibió asistencia.

«Somos muy bienvenidos, cosas que funcionan como escoltas a la seguridad que se pueden aumentar en el futuro. Estamos cometidos por el reconocimiento con justicia restaurativa», dijo.

Además de discutir la justicia restaurativa, Kajati también apreció al gobernador de Sumatra del Norte al aplicar tres formas de lealtad aplicadas al aparato civil estatal (ASN). La lealtad en cuestión es leal a la comunidad, la familia y el liderazgo.

Entonces Kajati también admite un aumento en los ingresos originales regionales (PAD). Para aumentar la almohadilla regional, se necesitan colaboración y sinergia entre el gobierno provincial de Sumatra del Norte y la oficina del fiscal de Sumatra del Norte en términos de minimizar la fuga de la almohadilla.

«El desarrollo de Sumatra del Norte es muy importante, uno de los cuales es cómo aumentar nuestros ingresos. Podemos trabajar juntos para minimizar las fuentes de fugas», dijo Kajati.

También estaba presente en la reunión el vicegobernador del norte de Sumatra Surya, el Secretario Provincial de Sumatra del Norte (Sekdaprov) Togpap Simangunsong, el abogado adjunto de Sumatra del Norte Sofyan, y varios de los oficiales del fiscal de Sumatra del Norte de Sumatra y Sumatra del Norte.