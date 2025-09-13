El gobernador Bobby Nasution y el presidente de PSSI Erick Thohir pateando la pelota abriendo el ‘Campeonato Pegadaian’

VIVA – Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Nasución de Bobby Junto con el presidente de la Asociación de Fútbol de All Indonesia (Pssi) Erick Thohir abrió oficialmente el campeonato 2025/2026 Pegadaian en el estadio principal de Sumatra North, Deliserdang, viernes (12/9/25). La apertura está marcada por Kick Ella era por ambos.

Leer también: Los partidarios del equipo nacional de Indonesia instaron a Prabowo despidiendo a Erick Thohir y Patrick Kluivert: ¡regresa Shin Tae-yong!



Observaciones fotográficas: el gobernador de Sumatra del Norte (North Sumatra) Bobby Nasution junto con el presidente de PSSI, Erick Thohir, pateó la señal de pelota del inicio del campeonato senior 2025/2026 en el estadio principal de Sumatra North Sumatra, viernes (12/09/2025). En este partido inaugural, los PSMS Medan deben ser derrotados por Persekat Tegal con un puntaje delgado de 0-1 creado al final de la segunda ronda.

Leer también: Sty enfatizó que no había ningún problema de comunicación con los jugadores del equipo nacional de Indonesia: ¡juro a pesar de que estaba amenazado con asesinado!



Después del partido, el partido inicial entre PSMS Medan y Persekat, Bobby Nasution expresó su aprecio porque North Sumatra fue elegido para organizar la apertura del campeonato.

«Gracias a PSSI, la apertura del campeonato esta vez se llevó a cabo en North Sumatra», dijo Bobby.

Leer también: La Copa Presidencial se lanzó en abril de 2026, seguido de 64 clubes de todo Indonesia



Además, Bobby también apreció el uso del árbitro de asistente de video (VAR) en el partido. El objetivo de Persekat creado en los últimos minutos fue recibido por los seguidores porque la tecnología que acaba de usar en el campeonato esta temporada.

«Como podemos ver, los partidarios pueden aceptar debido a la tecnología VAR actual», dijo Bobby.

Erick Thohir también apreció a la audiencia que permaneció tranquila esperando los resultados de la decisión de Var cuando se creó el objetivo. Él ve que esto significa que existe la confianza de la audiencia en los resultados.

«Una vez más, agradezco al gobernador, cómo fue la emocionante situación de los objetivos de PSMS, pero la audiencia permaneció tranquila, lo que significa que había confianza pública en los resultados», dijo Erick.

PSMS Medan también perdió 0-1 a Persekat. En un último minuto crucial, Rocky Mandosir logró marcar un gol contra PSMS.

Antes de que comenzara el partido inicial entre PSMS Medan y Persekat, el partido de exhibición se celebró por primera vez entre los legendarios jugadores de PSMS contra docenas de jugadores jóvenes de varias escuelas de fútbol.

Saktiawan Sinaga, Yudhi Ramanda, Edu Juanda, Sony Bunawan y otros, fueron vistos abrumados por docenas de niños. Pero el partido terminó en un empate 0-0.

Para obtener información, el Campeonato Pegadaian es la división de fútbol de Indonesia. En esta temporada, hay 20 equipos divididos en grupos occidentales y orientales. Mientras tanto, PSMS se incluye en el grupo occidental que enfrentará varios equipos. Entre otros, Adhyaksa FC, FC Bekasi City, Garudayaksa, Persekat Tegal, Persikad DePok, Persiraja Banda Aceh, Sriwijaya FC, South Sumatra United, PSPS Pekanbaru.