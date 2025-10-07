El gobernador Bobby Nasution preparó 11 medidas rápidas para presionar la inflación en el norte de Sumatra

VIVA – El Gobierno Provincial (Pemprov) de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) actúa rápidamente para frenar el ritmo inflación que en septiembre de 2025 alcanzó el 5,32% (ia), el más alto a nivel nacional. El gobernador de Sumatra del Norte, Muhammad Bobby Afif Nasution, afirmó que el control de la inflación es una de las principales prioridades de la región, dado su impacto directo en el poder adquisitivo y el bienestar de la comunidad.

Lea también: Vicegobernador de Aceh ‘Razia’ de North Sumatra Plate Trucks en el Monte Gurutee, esto se hace



«Esta inflación no es sólo un número, sino que refleja la presión que siente la comunidad en el campo. Por lo tanto, tomamos medidas rápidas y mensurables para que los precios, especialmente los materiales alimentopuede estar estable pronto”, dijo el Gobernador Bobby Nasutionen Medan, después de asistir a la reunión de coordinación del control de la inflación con el Ministerio del Interior virtualmente desde la residencia oficial del gobernador de Sumatra del Norte, Jalan Sudirman número 41, Medan, el lunes (10 de junio).

Lea también: El precio de la carne baja seguido del chile, la cebolla y el aceite, consulta la lista



La presión inflacionaria en el norte de Sumatra proviene principalmente de productos alimenticios como el chile rojo, las chalotas, el arroz y la carne de pollo de pura raza. Para reducir la agitación de precios, el Gobierno Provincial de Sumatra del Norte, junto con el Equipo Regional de Control de Inflación (TPID), han preparado varias acciones a corto plazo.

En los próximos tres meses, el gobierno provincial de Sumatra del Norte prepara 11 medidas rápidas para reducir el precio de los productos básicos que más contribuyen. Este paso consiste en distribuir productos gratuitos que contribuyen a la inflación, agrupar arroz SPHP a precios bajos con chile rojo, acelerar los programas de asistencia alimentaria, mercados de bajo costo, intervenir comercialmente, inspeccionar el mercado, monitorear la distribución de alimentos, fortalecer la cooperación entre regiones, asignar BUMD que administre el chile y el bawamg rojo, anticipar alimentos para los programas MBG y determinar las tiendas de monitoreo de la inflación.

Lea también: La rupia se debilitó después de que Bi anunciara la inflación en septiembre de 2025



Bobby Nasution enfatiza los pasos dados hacia el principio 4T, que es la ubicación correcta, el producto adecuado, el objetivo correcto y a tiempo.

«La comunidad realmente debe sentir el impacto en el campo», dijo Bobby.

El gobernador también destacó que el manejo de la inflación no basta sólo con operaciones de mercado. Se necesita una sinergia intersectorial, incluida la optimización del papel de la BUMD alimentaria regional en el mantenimiento de la disponibilidad de las principales existencias de productos básicos.

Asignó a PD Aneka Industri and Services (AIJ), PT Dhirga Surya y PT Pembangunan North Sumatra (PPSU) para gestionar y distribuir activamente el suministro de chile, cebolla y arroz.

La jefa de la Oficina Económica Setdaprov de Sumatra del Norte, Poppy Marulita Hutagalung, añadió que además de las medidas rápidas, el gobierno provincial también está fortaleciendo la capacidad local de producción de alimentos y reparando la cadena de suministro desde el principio hasta el final.