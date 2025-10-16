El gobernador Bobby Nasution apoya la implementación acelerada del BRT en el campo

Mientras, VIVA – El gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte), Muhammad Bobby Afif Nasution, apoya la aceleración de la implementación de Bus Rapid Trans (BRT) para prestar servicios en las zonas de Medan, Binjai y Deliserdang (Mebesar). Para que la comunidad pueda sentir inmediatamente los beneficios.



Reunión entre el Gobernador de Sumatra del Norte, Bobby Nasution, y el Director General de Transporte Terrestre, Aan Suhanan

Así lo transmitió el Gobernador de Sumatra del Norte al recibir la visita del Director General de Relaciones Territoriales del Ministerio de Transporte, Inspector General de Policía (P) Aan Suhanan en la Sala Tengku Rizal Nurdin (TRN), Jalan Sudirman Número 41 Medan, el jueves (16/10/2025).

«Estamos dispuestos a apoyar y hacer realidad lo que el gobierno central ha dado a las provincias y distritos/ciudades. Lo que sé es que se trata sólo de las provincias de Sumatra del Norte y Java Occidental. Pido que se acelere para que el público pueda sentirlo de inmediato», dijo.

BRT Mebidang Se trata de un proyecto estratégico nacional para lograr un transporte público urbano moderno, integrado y respetuoso con el medio ambiente. Descripción general de la ruta de la terminal BRT Mebesar Amplas-estación Lubukpakam. Luego ciudad de Binjai – Centro de mercado de la ciudad de Medan. El número de autobuses es de 31 autobuses.

El Oficial interino del Servicio de Transporte (Plt), Muttaqien Hasrimy, agregó que uno de los apoyos del gobierno regional es la preparación de terrenos y permisos para la construcción de BRT. Luego la operación y mantenimiento del BRT, así como la formación de instituciones y órganos de gestión que gestionen el BRT.



«En cuanto a la adquisición de terrenos, estamos muy preparados. Hemos presupuestado 1,2 hectáreas de terreno en Binjai. Hemos coordinado con el Gobierno Municipal de Binjai, ya hay carreteras e iluminación allí», dijo.

Muttaqien espera que con la implementación del BRT en Medan, el Ministerio de Transporte pueda ayudar a conseguir la flota de autobuses necesaria. De los 31 autobuses necesarios, se espera que el 50% sean eléctricos. «Esta asistencia definitivamente será de gran ayuda para la comunidad», afirmó.

Mientras tanto, el Director General de Transporte Terrestre, Inspector General de Policía (P) Aan Suhanan, dijo que el progreso del BRT 15 en la ruta Amplas Terminal-Estación Lubukpakam y el BRT 16 en la ruta Binjai City-Medan City Market Center se completó a tiempo. Actualmente el avance ha entrado en etapa de subasta para construcción física.

«Expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno Provincial de Sumatra del Norte por su fuerte compromiso de apoyar la implementación del BRT Me Field. Esperemos que la inauguración sea posible a finales de 2025. Se espera que este proyecto esté terminado en 2027», concluyó.

También estuvieron presentes en la reunión el Asistente de Economía y Desarrollo de la Secretaría Provincial de Sumatra del Norte, Effendy Pohan, el Jefe del Servicio de Información y Comunicación de Sumatra del Norte (Kominfo), Erwin Hotmansah Harahap, el Jefe de la Oficina Jurídica de Sumatra del Norte, Aprilla Haslantini Siregar, la Jefa de la Oficina del Gobierno de Autonomía Regional de la Secretaría Provincial de Sumatra, Ade Sofianita, así como el personal de la Dirección General. de Transporte Terrestre, Ministerio de Transporte. (LAN)