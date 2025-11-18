El gobernador Ahmad Luthfi llama a Java Central «minimercado de desastres»: todos los desastres potenciales existen

Pemalang, VIVA – Gobernador java central Ahmad Luthfi llama a su provincia un ‘minimercado’ desastre‘, al responder corrimiento de tierras en Pandanarum Village, distrito de Pandanarum, Regencia BanjarnegaraLunes 17 de noviembre de 2025.

Según Luthfi, Java Central sufre casi todo tipo de desastres, desde inundaciones, movimientos de tierra, terremotos hasta maremotos.

«Java Central es de hecho un minimercado de desastres. Desde Batang, Banjarnegara, Brebes, Magelang hasta Temanggung, el potencial de movimientos de tierra y deslizamientos de tierra siempre está ahí. Se debe hacer una prevención temprana para que el incidente no vuelva a ocurrir», dijo Luthfi en el Pemalang Regency Hall, después de asistir a la graduación de 1.000 KPM de PKH, el lunes.



Evacuación de las víctimas del desastre del deslizamiento de tierra en el distrito de Majenang, Cilacap Regency

Los informes iniciales indicaron que 847 residentes afectados habían huido, mientras que había indicios de que 26 residentes aún estaban desaparecidos y se pensaba que estaban en el bosque cuando se produjo repentinamente el deslizamiento de tierra. «Esto es sólo una indicación, el nombre y la dirección aún no se conocen», dijo.

El Gobierno Provincial de Java Central, junto con el Comandante Militar, Basarnas y los diputados del BNPB, celebraron inmediatamente una reunión de coordinación para buscar datos y puntos de búsqueda. El gobernador añadió que se formaron varios grupos, incluidos refugiados, logística, excedentes y salud, para que la movilidad de personas, bienes y ayuda estuviera más coordinada.

El gobierno provincial también ha desplazado un gran presupuesto para acelerar la gestión de desastres. En Cilacap, se utilizó un presupuesto de casi 400 mil millones de IDR para la reubicación de 16 casas afectadas. Para Banjarnegara, el gobierno ha preparado 700 mil millones de rupias.

El ministro de Asuntos Sociales, Saefullah Yusuf, que estuvo presente, añadió que el Ministerio de Asuntos Sociales proporcionó asistencia de emergencia en forma de tiendas de campaña, cocinas públicas, logística y otro tipo de asistencia a los residentes afectados.

«Nosotros, junto con el Gobernador, estamos tomando medidas de emergencia mediante el montaje de tiendas de campaña, cocinas públicas, logística y otra asistencia necesaria», dijo el Ministro de Asuntos Sociales.

Propenso a deslizamientos de tierra en los últimos 10 años

Por otra parte, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) reveló que las regencias de Banjarnegara y Cilacap fueron las áreas con el mayor número de víctimas de deslizamientos de tierra en los últimos 10 años en Java Central.

El jefe del Centro de Información y Datos sobre Desastres de BNPB, Abdul Muhari, dijo que los registros históricos muestran que el patrón de deslizamientos de tierra en Java Central nunca ha estado separado de las regiones del centro y del sur de la provincia.

«El nivel de vulnerabilidad a los deslizamientos de tierra no cambiará sin mejorar el medio ambiente. Si esto ha sucedido históricamente, es probable que vuelva a suceder como está sucediendo ahora», dijo Muhari.