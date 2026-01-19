El gigante indio del streaming JioHotstar aumenta los precios y agrega planes mensuales

Gigante indio del streaming JioHotstar ha presentado un modelo de suscripción reestructurado que introduce opciones de pago mensual en toda su línea de servicios y al mismo tiempo aumenta los precios en varios niveles.

El marco de precios actualizado, que entrará en vigor el 28 de enero para nuevos suscriptores, introduce planes mensuales a partir de INR79 ($0,87) para el nivel Móvil. La medida representa la respuesta de la plataforma a lo que describe como un crecimiento explosivo en la visualización en pantalla grande desde su lanzamiento hace 11 meses.

Bajo la nueva estructura, los tres niveles (Mobile, Super y Premium) ofrecerán opciones de suscripción mensual, trimestral y anual. El nivel Móvil estará disponible a INR79 ($0,87) mensualmente, INR149 ($1,64) trimestralmente o INR499 ($5,49) anualmente. El precio del nivel superior se establece en INR 149 ($ 1,64) mensualmente, INR 349 ​​($ 3,84) trimestralmente y INR 1099 ($ ​​12,09) anualmente. Los suscriptores premium pueden elegir entre INR 299 ($ ​​3,29) mensuales, INR 699 ($ ​​7,69) trimestrales o INR 2199 ($ ​​24,20) anualmente.

Los cambios de precios incluyen aumentos significativos para los suscriptores de los niveles Super y Premium. El plan Súper trimestral aumenta de INR 299 ($3,29) a INR 349 ​​($3,84), mientras que el plan Súper anual aumenta de INR 899 ($9,89) a INR 1099 ($12,09). El nivel Premium también experimenta aumentos, con el plan trimestral subiendo de INR499 ($5,49) a INR699 ($7,69), y el plan anual aumentando de INR1499 ($16,50) a INR2199 ($24,20). La tarifa mensual Premium y todos los precios del nivel Móvil permanecen sin cambios. Los suscriptores existentes con renovación automática mantendrán sus precios y beneficios actuales sin interrupciones.

En una realineación de contenido, la programación de Hollywood ahora se incluirá en los niveles Super y Premium para nuevos usuarios, mientras que los suscriptores móviles pueden agregar contenido de Hollywood a través de una opción paga separada.

«A medida que continuamos construyendo el ecosistema de entretenimiento más amplio e inclusivo de la India, es importante que nuestras opciones de suscripción sigan el ritmo de cómo la audiencia quiere mirar», dijo Sushant Sreeramjefe de negocios SVOD y director de marketing de JioStar. «Esta actualización brinda mayor flexibilidad y opciones para las necesidades de suscripción, al tiempo que respalda inversiones a largo plazo en narraciones premium, lo mejor de los deportes en vivo y una experiencia de transmisión de alta calidad a escala para nuestras audiencias».

La revisión de precios se produce cuando JioHotstar alcanza importantes hitos de escala, habiendo superado los mil millones de descargas en Google Play y atendiendo a 450 millones de usuarios activos mensuales en toda la India. La biblioteca de la plataforma contiene más de 300.000 horas de contenido que abarca 19 idiomas, incluidas las principales propiedades deportivas, contenido de más de 100 canales de red, originales, películas y programación internacional.

El transmisor considera que los cambios respaldan lo que caracteriza como un cambio en las preferencias de los consumidores hacia experiencias personalizadas de pantalla grande y visualización de televisión conectada, junto con una accesibilidad móvil continua. La oferta de contenido de JioHotstar abarca deportes en vivo, programación de creadores a través de su plataforma Sparks, eventos culturales en vivo, programación infantil, anime y contenido de Hollywood e internacional.

JioHotstar es el brazo de streaming del multimillonario Mukesh Ambani‘s JioStarel gigante indio de los medios se formó a partir de la fusión de Star India de Disney y Viacom18 de Reliance.