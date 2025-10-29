El gigante de la logística realizará despidos masivos en 2025, 48.000 empleados se convertirán en víctimas

Jacarta – Ola de despidos (Despidos) está sacudiendo nuevamente el mundo empresarial global. Esta vez vino de United Parcel Service (Unión Postal Universal), el gigante de la logística de Estados Unidos acaba de anunciar que recortará 48.000 puestos de trabajo sólo en los primeros nueve meses de 2025.

Este movimiento supone uno de los mayores despidos en el sector logístico de los últimos años. En medio de condiciones de mercado inciertas y caída de los precios de las acciones, esta decisión se consideró parte de la gran estrategia de UPS para sobrevivir, aunque a decenas de miles de sus empleados esta decisión les costó sus puestos de trabajo.

En su informe oficial, UPS, con sede en Atlanta, afirmó que se habían eliminado un total de 48.000 puestos desde principios de año. De este número, 14.000 puestos provienen del nivel directivo, mientras que alrededor de 34.000 otros provienen del personal operativo, es decir, trabajadores que participan directamente en actividades logísticas y servicios de entrega diarios.

Cuando se le pidió confirmación, UPS se limitó a hacer referencia a un comunicado oficial que confirmaba que se habían producido todos los recortes. Esto significa que esta decisión no es un plan de futuro, sino un paso concreto que ya se ha implementado.

La empresa explicó que los recortes se realizaron como parte de un esfuerzo general para reducir costos y adaptarse a la dinámica cambiante del mercado. Esta medida también se tomó para responder a la presión de los inversores sobre la caída del precio de las acciones de UPS, que ha caído más del 20 por ciento a lo largo de 2025.

despidos masivos Esto se anunció al mismo tiempo que el informe financiero del tercer trimestre de UPS. En el período de tres meses que finalizó el 30 de septiembre, UPS registró unos ingresos consolidados de 21.400 millones de dólares o el equivalente a 353 billones de IDR y un beneficio por acción de 1,74 dólares, alrededor de 28.710 IDR.

Aunque esta cifra es ligeramente inferior en comparación con el mismo período del año pasado, es decir, 22.200 millones de dólares y 1,76 dólares por acción, este resultado aún superó las expectativas de Wall Street. No sorprende que el precio de las acciones de UPS subiera inmediatamente más del 7 por ciento después de la publicación del informe.

Pero detrás del aumento momentáneo, hay una amarga realidad: miles de trabajadores han perdido sus empleos. De hecho, esta vez el número de despidos supera con creces los planes anteriores de UPS.