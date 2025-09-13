El gigante de la farmacia de la biotecnología fue golpeado por despidos masivos durante 2025, ¿cómo es?

Yakarta, Viva – ola de terminación del empleo (Despido) Industria masiva de sacudidas del medio Farmacia Global a lo largo de 2025. Datos muestran que el sector de BioPharma registró al menos 128 despidos en la primera mitad de este año.

Leer también: El gigante de la farmacia anuncia despidos a gran escala, 9,000 empleados son víctimas



Esta cifra aumentó un 32% en comparación con el mismo período en 2024, lo que significa una presión económica más profunda, así como estrategias de eficiencia que golpean a miles de trabajadores en varios países.

Mayo de 2025 se convirtió en el récord más oscuro. En solo un mes, 29 veces la poda de trabajo en compañía farmacéutica grande o pequeño. Hasta cerca del final del tercer trimestre, esta tendencia no ha mostrado signos de disminución.

Leer también: Microsoft Cuan miles de millones de dólares, pero los despidos continúan



Miles de trabajadores, que van desde compañías farmacéuticas gigantes hasta nuevas empresas de biotecnología, se ven obligados a perder sus empleos, mientras que las empresas continúan enfrentando serios desafíos: patentes de acantilados, fondos de arrastre y aliento de eficiencia en beneficio de los accionistas.

Leer también: No es un despido masivo, este es otro impacto de la IA en la empresa y el mercado laboral



Escala de fase de farmacia 2025

Lanzando desde HR Digest, algunos grandes nombres dominan la larga lista de podas. Bristol Myers Squibb (BMS) registró el más agresivo, con más de 1,000 posiciones eliminadas en el semestre I.

Los detalles incluyen 516 personas en Lawrenceville, Nueva Jersey, en mayo, 223 personas en marzo, así como recortes de menor escala en Redwood City, California.

Este paso es parte de la estrategia de ahorro de US $ 3.5 mil millones (equivalente a RP57.4 billones) a 2027, después del final del período de patente de varias drogas principales como Eliquis y Oppivo.

No menos, Novartis cortó a 427 empleados en la sede de los Estados Unidos en marzo, seguido de la próxima ola hasta octubre.

Teva Pharmaceuticals anunció el plan de poda más grande: 2,893 posiciones globales hasta 2027, con un objetivo de eficiencia de US $ 700 millones (RP11.4 billones) por año.

Mientras tanto, Bayer redujo 2,000 roles en el primer trimestre como parte de una gran transformación después de liberar anteriormente 11,000 puestos desde 2023. Pfizer tampoco se perdió, decidió 100 empleados en Washington en agosto, el impacto de la adquisición de SeaGen por un valor de US $ 43 mil millones.

Merck cerró las instalaciones en Pensilvania, afectando a 163 trabajadores. Mientras que CSL de Australia redujo el 15% de su fuerza laboral total, alrededor de 29,000 personas.

Año amargo para biotecnología

Si una gran empresa hace eficiencia, el sector BioTek en realidad se ve más duro. Los despidos a menudo se convierten en «moda de supervivencia». Sage Therapeutics lanzó 338 empleados en Cambridge, Massachusetts, relacionado con la adquisición de Supernus Pharmaceuticals.

Recursion Pharmaceuticals redujo el 20% del personal para extender el efectivo «pista» de efectivo hasta 2027. Vértice recorta a 125 empleados, mientras que Exelixis reduce a 130 trabajadores al cerrar instalaciones en Pensilvania.

Muchas pequeñas empresas incluso fuera del negocio. Appia Bio cerró en agosto debido a que se queda sin fondos. Lyndra Therapeutics se declaró en quiebra en marzo, mientras que ITEOS se vio obligado a detenerse después de perder socios de investigación. Unity Biotechnology incluso lanzó a los 16 empleados en mayo, considerando las ventas o el cierre permanente.

¿Por qué es tan grande el despido de la farmacia 2025?

La tasa de analistas, hay una combinación de factores causales. En términos de Big Pharma, el final de la Patente de Patentes de Blockbuster fomenta una reestructuración masiva. Para la biotecnología, la crisis de financiación de la empresa se convirtió en el principal desencadenante, lo que los obliga a hacer despidos para extender el aliento de negocios.

Los factores macro también empeoran la situación. Alta inflación, tasas de desempleo de los Estados Unidos que aumentaron al 4.2% en julio, así como la incertidumbre de la política de tasas de interés de la Reserva Federal agregó presión. No es sorprendente que el sector de la salud se registró a la baja un 3,3% en el mercado de capitales, inversamente proporcional al sector de servicios públicos que realmente disparó.

Una perspectiva sombría para los empleados

Los trabajadores son la mayor víctima de esta ola de eficiencia. Los costos de indemnización también aumentaron, como la recursión que emitió US $ 11 millones (RP180.4 mil millones) y NKARTA alrededor de US $ 5.5-6.5 millones (RP90.2-106.6 mil millones). Las comunidades farmacéuticas en centros de investigación como Massachusetts, California y Nueva Jersey sienten el impacto más obvio.

Con más de 3.140 empresas globales anunciadas Despidos de masa Desde enero de 2025, los observadores han advertido que este año puede superar el récord oscuro de 2024.

La innovación en el campo farmacéutico está sucediendo, pero surge una gran pregunta: ¿puede funcionar la eficiencia sin sacrificar los recursos humanos que realmente se convierte en el motor que impulsa la investigación y el avance médico?