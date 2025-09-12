Yakarta, Viva – Ola Despido Volver para llegar a la industria farmacéutica global. Novo Nordisk, un gigante farmacéutico danés, conocido como productor de medicamentos para bajar de peso populares como Ozempic y Wegovy, acaba de anunciar la terminación del empleo (despidos) de 9,000 empleados de la fuerza laboral global total de 78,400 personas.

Este paso drástico se anunció solo por un mes después de que Maziar Mike Doustdar se desempeñó oficialmente como un nuevo CEO. A través de la reestructuración, Novo Nordisk está dirigido a ahorrar alrededor de 8 mil millones de crononas danesas o equivalente a US $ 1.3 mil millones por año a fines de 2026.

Compañía dijo que 5,000 empleados en Dinamarca se verán directamente afectados. Se dice que el proceso de reestructuración está «comenzando de inmediato», y la comunicación oficial a los empleados afectados se llevará a cabo en los próximos meses, mientras espera las negociaciones laborales en cada región.

«A veces, la decisión más difícil es la más apropiada para el futuro que estamos construyendo», dijo Doustdar en su carga en LinkedIn, según lo citado por Fierce Pharma, el viernes 12 de septiembre de 2025. «Estoy seguro de que este es el paso correcto para el éxito a largo plazo de la compañía».

La gerencia de Novo Nordisk enfatizó que esta decisión se tomó para simplificar a las organizaciones que se consideraron demasiado complejas debido a la rápida expansión en los últimos años. «En los últimos años, nuestra aceleración de escala comercial ha aumentado la complejidad de la organización y los costos», dijo la compañía en un comunicado.

Esta transformación, continuaron, se pretendía para que Novo Nordisk pudiera invertir más en ciencia, capacidades comerciales y aumentar la capacidad de producción, con el objetivo de llegar a millones de pacientes que no habían recibido tratamiento.

Doustdar agregó que el enfoque principal de la compañía ahora está en el negocio central, a saber, diabetes y obesidad, al tiempo que mantiene ambiciones en el campo de enfermedades raras.

«Tenemos un plan ambicioso en una enfermedad rara, con un lanzamiento de productos interesante en los próximos años», explicó un portavoz de Novo Nordisk.

Se estima que la decisión de Prord miles de empleados ha llevado a un costo de reestructuración una vez en 8 mil millones de cronomía (alrededor de US $ 1.3 mil millones). En consecuencia, la proyección del crecimiento total de las ganancias operativas en 2025 se corrigirá hasta 4-10%, desde la estimación anterior del 10-16%.

Este despido masivo se produjo después de una señal de advertencia del CEO anterior, Lars Fruergaard Jørgensen, quien había mencionado en agosto que los pasos de eficiencia eran inevitables. Unas semanas más tarde, Novo Nordisk también anunció brevemente la congelación de reclutamiento en un área importante que no es de negocios.

Contención apretada en la industria farmacéutica

Novo Nordisk ha estado en el centro de atención desde que lanzó el medicamento para bajar de peso de Wegovy en 2021, que se considera que abre un nuevo mercado en la industria farmacéutica moderna. Sin embargo, la alta demanda de pacientes, la producción limitada, al surgimiento de los medicamentos artificiales hace que la compañía enfrente presión.

Ahora, tienen que competir con Eli Lilly, quien lanzó una droga similar llamada Zepbound, e incluso excedió a Wogovy en términos de la cantidad de recetas semanales en los Estados Unidos este año.

Terminando su declaración sobre la reestructuración, Doustdar enfatizó que este paso era parte de las tres prioridades principales que había establecido desde el comienzo de la entrega. «Con este plan, aseguraremos el liderazgo de Novo Nordisk en diabetes y obesidad, así como continuaremos nuestra misión de combatir enfermedades crónicas», dijo.