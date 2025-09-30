El gigante de juegos EA se vendió en un acuerdo de USD 55 mil millones dirigido por Saudi PIF, Affinity







Electronic Arts (EA), una de las compañías de juegos más grandes del mundo, acordó vender la compañía por USD 55 mil millones. El consorcio de compradores incluye Arabia SauditaEl Fondo de Inversión Pública (PIF), Silver Lake y Jared Kushner’s Affinity Partners. Se entiende que es la compra apalancada más grande de la historia, en la que una cantidad significativa de la compra se financia con dinero prestado.

El jefe de EA, Andrew Wilson, quien permanecerá en el poste, dijo que era un «reconocimiento poderoso» del trabajo de la empresa. Es una compra masiva de una empresa que ha sido sinónimo de la industria del juego durante más de 40 años. En ese tiempo, EA ha sido responsable de algunas de las series de juegos más grandes de la historia. Sus títulos de fútbol, ​​ahora conocidos como EA FC, han vendido 325 millones de copias desde el primer lanzamiento en 1993. Los Sims han vendido más de 200 millones de copias y necesitan una velocidad de más de 150 millones.

Arabia Saudita ya tiene apuestas en otras grandes empresas de juegos como Nintendo y Take-Two Interactive. Está organizando torneos importantes, incluida la Copa Mundial de Esports y los Juegos Olímpicos Olímpicos planeados de 2027.

