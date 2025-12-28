El gigante chino de bebidas y helados, preocupado por el comercio minorista estadounidense, abre una tienda en Hollywood

Jacarta – Gigante minorista chino de bebidas y helados, mezclahizo su debut en el mercado de Estados Unidos (COMO). Comercio La primera ubicación de Mixue fue en Hollywood Boulevard, Los Ángeles, lo que marcó el gran paso de Mixue hacia el mercado minorista global y planea abrir otras tiendas en varios lugares de Nueva York.

Con la apertura de este establecimiento, el número total de establecimientos Mixue en todo el mundo supera los 53.000. Este número supera a las marcas conocidas de EE. UU.

Starbucks opera alrededor de 40.000 tiendas en 88 países, Subway 37.000 tiendas. Además, KFC tiene alrededor de 30.000 establecimientos.

La mayoría de los puntos de venta de Mixue están ubicados en China. Sin embargo, la empresa ha desarrollado una red internacional con alrededor de 4.700 puntos de venta en 13 países, incluidos Japón, Corea del Sur, Tailandia, Malasia, Singapur, Australia y Estados Unidos.



Zhang Hongchao Pemilik Mixue

Después de Los Ángeles, Mixue también comenzó a abrir varios puntos de venta en la ciudad de Nueva York. La incorporación de outlets en el país del Tío Sam incluye la apertura de tiendas en zonas estratégicas como Times Square y Koreatown.

El principal atractivo de Mixue reside en su estrategia de precios bajos. La mayoría de los menús tienen precios entre 1,99 y 4,99 dólares estadounidenses.

Los productos estrella de Mixue incluyen el helado exclusivo de Mixue por 1,19 dólares estadounidenses, helado de limonada por 1,99 dólares estadounidenses, café con leche por 2,99 dólares estadounidenses y té de burbujas a partir de 3,99 dólares estadounidenses. Esta estrategia hace que Mixue sea fácilmente aceptado en varios segmentos del mercado, incluso en países con un alto costo de vida, especialmente porque la mascota del muñeco de nieve y el tema musical son fáciles de recordar para los consumidores.

«Permitamos que la gente de todo el mundo pueda comer y beber bien por sólo dos dólares estadounidenses», dijo el fundador de Mixue, Zhang Hongchao, citado en Eat This Not That el domingo 28 de diciembre de 2025.

La dirección de Mixue enfatizó que abrir su primer establecimiento en Estados Unidos era el primer paso. Posteriormente, Mixue impulsó activamente su estrategia global. Con el enorme potencial del mercado estadounidense, esta primera tienda es un punto de partida.

«En el futuro, ampliaremos gradualmente nuestra red para que más consumidores locales puedan disfrutar de bebidas de alta calidad a precios asequibles», escribió la empresa en su comunicado oficial.