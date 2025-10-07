El gigante automotriz será un despido masivo de 3.000 empleados, ¿una señal de crisis frente al ojo?

Yakarta, Viva – Industria automotriz Global está en un momento desafiante. A partir de la desaceleración económica, el aumento de los costos de las materias primas, hasta la presión de los competidores de China y la Política Comercial de los Estados Unidos, lo que hace que muchos fabricantes de automóviles grandes ahora luchen por mantener la rentabilidad.

Leer también: Aún se producen oleadas de despidos, miles de empleados en la industria de la tecnología para convertirse en ‘víctimas’



Uno de los cuales es Renault SA, un fabricante de automóviles francés que es conocido a través de modelos populares en Europa.

Según los últimos informes de los medios Prancis el informeRenault está considerando un gran paso para reducir significativamente sus costos operativos. Una de las opciones que se revisan es la terminación del empleo (Despido) hasta 3.000 empleados en todo el mundo.

Leer también: Google es el despido de cientos de empleados, la IA nuevamente se convierte en el culpable



El plan es parte de la estrategia de eficiencia titulada «Arrow», que se centra en reducir la mano de obra en posiciones de apoyo como recursos humanos, finanzas y marketing hasta el 15%. Es decir, alrededor de 3.000 empleados que trabajan en la sede de Renault en Boulogne-Billancourt, cerca de París, así como en otros lugares del mundo, tienen el potencial de verse afectado.

Una fuente que comprende el plan dice que es probable que la decisión final se anuncie antes de finales de este año. Renault ha confirmado que están evaluando la opción de ahorro de costos, pero enfatizó que no se tomó una decisión oficial.

Leer también: El impacto del pesado apagado, 750 mil funcionarios públicos están amenazados con despidos masivos



«Enfrentando la incertidumbre del mercado automotriz y la competencia muy apretada, confirmamos que Renault está considerando cómo simplificar la operación, acelerar la ejecución y optimizar los costos fijos», dijo un portavoz de Renault, según lo citado por The Economic Times, martes 7 de octubre de 2025.

A finales de 2024, Renault registró 98,636 empleados en todo el mundo. Mientras tanto, AFP también informó noticias similares, enfatizó que la compañía no podía proporcionar un número definitivo porque la decisión aún estaba en la etapa de discusión interna.

Aunque Renault no vende automóviles en el mercado de los Estados Unidos, por lo que está relativamente protegido de las tasas de importación de los Estados Unidos, el efecto indirecto aún se siente. Otros competidores europeos afectados por la tarifa ahora son cada vez más agresivos a través del mercado europeo, lo que endurece la competencia en el «hogar propio» para Renault.

Además, la competencia de un fabricante de automóviles de China en el segmento e híbridos de vehículos eléctricos (EV) presionó cada vez más la posición de Renault. Con más del 70% de las ventas provenientes de un mercado europeo estancado, ahora debe expandir el alcance a los países en desarrollo.