VIVA – Visita presidencial Francés Emanuel Macron a China el 5 de diciembre de 2025, que originalmente fue diseñado como una oportunidad para fortalecer la diplomacia bilateral, en realidad terminó aumentando las tensiones entre París y Beijing.

Una serie de incidentes, empezando por enfrentamientos entre guardias, gestos espontáneos Macron contra los estudiantes, hasta amenazas de aranceles por parte de Europa, fueron vistos como una vergüenza para el liderazgo del presidente. Xi Jinping y expuso la frágil imagen del control político de China a los ojos del mundo.

El incidente más destacado ocurrió cuando Macron visitó la Universidad de Sichuan. En contra del protocolo oficial, el presidente francés corrió repentinamente hacia la multitud de estudiantes, estrechó manos, abrazó y se tomó selfies.

Esta acción provocó el pánico entre las fuerzas de seguridad chinas, que inmediatamente intentaron limitar las interacciones, llegando incluso a entrar en tensión física con los guardias franceses. Las imágenes del incidente rápidamente se difundieron ampliamente y se volvieron virales en las redes sociales internacionales.

Los observadores destacaron el momento como un marcado contraste entre una cultura política democrática occidental que se adapta a la espontaneidad y un sistema de gobierno chino que enfatiza un control estricto sobre los líderes y la esfera pública. También se considera que este episodio daña la imagen de Xi Jinping como un líder distante: un intocable que se eleva por encima de la gente común y sólo aparece a través de la narrativa oficial del estado.

El comportamiento de Macron fue interpretado como un desafío deliberado a la cultura política de China, donde los líderes son retratados como figuras deificadas, visibles sólo a través de los medios estatales.

Su disculpa por no llevar corbata durante su discurso fue un gesto sutil pero poderoso, que indica humildad y humanidad, cualidades rara vez asociadas con el liderazgo chino.

En su discurso en el campus, Macron volvió a sorprender a los anfitriones. Criticó abiertamente las tendencias aislacionistas de China y el enfoque de Beijing hacia el control tecnológico global. Macron pidió una cooperación más abierta y advirtió que una independencia tecnológica extrema no traería consigo Porcelana sobre la competitividad global sostenible.

La declaración se volvió aún más relevante cuando el fundador de Huawei, Ren Zhengfei, admitió unos días después que la industria tecnológica de China todavía dependía de componentes y tecnología estadounidenses. Sin embargo, los analistas difieren sobre si la confesión refleja una evaluación honesta o simplemente una estrategia de comunicación para aliviar la presión internacional.