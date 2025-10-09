El gerente general de los Ravens es criticado por el intercambio de Odafe Oweh

Eric DeCosta no recibió muchos elogios por canjear al apoyador externo Odafe Oweh. No cuando el Cuervos de Baltimore Tienen escasez de talento en una defensa de bajo rendimiento. Tampoco cuando el historial reciente del gerente general de tratar de encontrar cazamariscales hábiles deja mucho que desear.

DeCosta usó una selección de primera ronda en el draft de la NFL de 2021 para seleccionar a Oweh, pero fue transferido al Cargadores de Los Ángeles poco más de cuatro años después, con sólo una temporada de capturas de dos dígitos en su haber.

Mientras Oweh estaba tomado por sorpresa por el comercio, otros ven el acuerdo como una acusación a DeCosta. Entre los críticos, Jason La Canfora de Audacy Sports declaró sin rodeos: «Cuando tu gerente general no puede seleccionar una carrera de pases que valga la pena y se niega a pagar por la carrera de pases, no estás ganando mucho en los playoffs».

Cuando tu gerente general no puede seleccionar una carrera de pases que valga la pena y se niega a pagar por la carrera de pases, no estás ganando mucho en los playoffs. —Jason La Canfora (@JasonLaCanfora) 7 de octubre de 2025

Un sentimiento similar fue expresado de manera menos contundente por Morgan Adsit de Fox Baltimore. Señaló que “los jóvenes corredores de vanguardia reclutados por los Ravens han sido más que decepcionantes”.

Ese es un tema común entre las reacciones ante el envío de DeCosta a Oweh a la AFC Oeste a cambio de seguridad. Aprende Carty y una selección de sexta ronda en el draft del próximo año. Desafortunadamente para DeCosta y los Ravens, los números y el tiempo de juego de destacados defensores de la ventaja respaldan la opinión consensuada.

Eric DeCosta recibe críticas por el intercambio de Odafe Oweh

Calificadores no he sido amable a DeCosta por cambiar a Oweh y una selección de séptima ronda en 2027 para algo de ayuda de seguridad. Los críticos se oponen menos a la llegada de Gilman, en lugar de subrayar su decepción por cómo Oweh nunca se desarrolló como se esperaba.

Sus luchas son parte de un patrón prominente. Una secuencia de fallos en el draft que también incluye la segunda ronda de 2022 David Ojaboque ha luchado por mantenerse saludable e incluso sido un rasguño saludable cuando esté disponible.

El hecho de que Ojabo y Oweh no hayan logrado la calificación ha frenado la tan necesaria regeneración de la presión sobre los mariscales de los Ravens. Una actualización sería bienvenida ya que es veterano. Kyle Van Noy tiene 34 años, mientras que el sujetalibros fornido Tavio Robinson es más bien un marcador de ventaja contra la carrera.

DeCosta espera resolver el problema con otra selección de segunda ronda, incorporación al draft de 2025. mike verde. Sin embargo, hasta ahora, el líder en capturas de fútbol universitario de la temporada pasada aún no ha registrado un derribo de mariscal de campo y solo ha logrado dos presiones, por referencia de fútbol profesional.

Que los Ravens sigan esperando que Green se recupere es una razón más por la que muchos todavía piensan que DeCosta se arriesgó a canjear a Oweh. Como Bill Barnwell de ESPN En pocas palabras, «necesitan desesperadamente defensores ambulatorios. Y esto no es mucho para un jugador de 26 años que viene de una temporada de 10 capturas».

Los Ravens debieron haber decidido que no iban a volver a contratar a Oweh y querían ahorrar los $9.5 millones que le iban a pagar en 2025, porque necesitan desesperadamente defensores ambulatorios. Y esto no es mucho para un jugador de 26 años que viene de una temporada de 10 capturas. https://t.co/ycimwpJybm —Bill Barnwell (@billbarnwell) 7 de octubre de 2025

DeCosta no obtuvo mucho a cambio por un jugador con el estatus de draft de Oweh, pero el acuerdo aún tiene algunos aspectos positivos para los Ravens.

Los cuervos todavía pueden hacer que el comercio funcione

Todavía hay razones para creer que DeCosta puede hacer que el canje de Oweh funcione para los Ravens. Tanto a corto como a largo plazo.

Será más fácil ocuparse de cualquier ruido a corto plazo ahora que DeCosta agregó “aproximadamente $ 8 millones” a sus recursos bajo el tope salarial. por hojas. Ese impulso a las finanzas significa que «los Ravens ahora están $14,272,690 por debajo del tope (suponiendo que no consumieron nada del salario de Oweh como parte del acuerdo). Parte de eso deberá reservarse para elevaciones semanales de PS y lesiones futuras, pero definitivamente tienen flexibilidad para otro(s) movimiento(s)», según el Brian McFarland del Informe Russell Street.

Con el acuerdo Oweh/Gilman completo, los Ravens ahora están $14,272,690 por debajo del límite máximo (asumiendo que no se comieron nada del salario de Oweh como parte del acuerdo). Parte de eso deberá reservarse para elevaciones semanales de PS y lesiones futuras, pero definitivamente tienen flexibilidad para otros movimientos. pic.twitter.com/dWrv9zduWu – Brian McFarland (@RavensSalaryCap) 9 de octubre de 2025

El dinero extra representa espacio para hacer uno o dos movimientos, preferiblemente en el borde-rusher. Entonces la decisión de intercambiar Oweh comenzará a parecer un negocio inteligente por parte de DeCosta.