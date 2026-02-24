El gerente general de los Colts brinda una actualización de salud positiva sobre CB Charvarius Ward

Potros de Indianápolis El gerente general Chris Ballard se reunió con los medios el 24 de febrero para su primera conferencia de prensa del NFL Scouting Combine 2026. Entre las muchas preguntas que enfrentan los Colts en esta temporada baja, una se relaciona con la disponibilidad del esquinero estrella Charvarius Ward. Ward fue uno de los grandes cambios de Ballard en la agencia libre la temporada baja pasada. A pesar de que ahora estamos entrando en el segundo año de un programa de tres años. Contrato de 54 millones de dólares En el equipo, la jubilación ha sido un tema candente para el jugador de 29 años.

Con respecto al CB Charvarius Ward, quien reveló el mes pasado que estaba considerando seriamente retirarse después de una serie de conmociones cerebrales, escuché de él recientemente y estaba reconsiderando legítimamente esa postura. No he escuchado una decisión final, pero eso sigue siendo incierto.

Todo esto se debe a las tres conmociones cerebrales que sufrió Ward el año pasado. En una entrevista con El Atlético El redactor James Boyd tras el final de la temporada regular, Ward reconoció que el retiro era una posibilidad.

#potros CB Charvarius Ward Sr.: «Si vuelvo y juego de nuevo, si sufro una (conmoción cerebral) más, seguramente probablemente me retiraré…» «Cuanto más golpee mi cerebro, más me afectará a medida que crezca… Tengo que pensar también en mi familia y en mis hijos. Así que ya veremos…»

«Sólo tengo que ver cómo me siento esta temporada baja. Sé que de cara a la próxima temporada, si vuelvo y juego de nuevo, si consigo uno más, seguramente me retiraré». dijo Ward.

Los comentarios de Ward son comprensibles dados los efectos a largo plazo de las conmociones cerebrales en la salud. Ballard proporcionó una actualización positiva sobre el estado mental de Ward desde esa entrevista inicial.

«Su estado de ánimo es realmente bueno en este momento». Dijo Ballard. Si bien no dio una respuesta firme sobre si Ward se retirará, sí cree que volverá al equipo. “Todo indica que jugará”, finalizó Ballard.

Esta es una buena noticia para los Colts, ya que cuando Ward estaba sano, fue el esquinero número 12 con mejor calificación la temporada pasada según Enfoque en fútbol profesional. Emparejarlo con Sauce Gardner, el esquinero número 14 mejor calificado de PFF, era el objetivo final. Los Colts esperan tener al dúo protagonizando juntos más que la muestra limitada de tres juegos que obtuvieron la temporada pasada.

Chris Ballard espera que otros jugadores veteranos de los Indianapolis Colts también regresen

Entre otros defensores que sufrieron lesiones la temporada pasada, el tackle defensivo DeForest Buckner fue otro jugador que también pudo considerar la jubilación. Buckner fue colocado en la reserva de lesionados de fin de temporada después de que necesitó una cirugía de cuello para reparar una hernia de disco que estaba comprimiendo un nervio. Paul Bretl proporcionó conclusiones clave de la conferencia de prensa de Ballard el Alambre de potros. Entre ellos se encontraba una actualización positiva sobre el posible regreso de Buckner.

«Ballard no fijará un plazo para el regreso de DeForest Buckner, pero cree que podría regresar al campo de entrenamiento. Agrega que no le sorprendería si fuera antes».

Más buenas noticias para un colaborador clave de la defensiva de los Colts. En cuanto a la ofensiva, ha habido incertidumbre sobre si el receptor abierto Michael Pittman Jr. regresará al equipo. Si bien no es agente libre, liberar a Pittman Jr. tendría un impacto Golpe de tope salarial de 29 millones de dólares para 2026. El equipo podría dejarlo sin deberle dinero adicional. Los Colts podrían luego usar el espacio adicional en el tope salarial para abordar contratos para otros agentes libres, incluido el mariscal de campo Daniel Jones y el receptor abierto Alec Pierce. A pesar de los rumores de que Pittman Jr. se convertiría en una víctima del tope salarial, Ballard disipó la idea.

«Cualquier sugerencia de que él no estará aquí es, en mi opinión, pura hipótesis».

Ballard agregó una visión nada sorprendente de los planes preliminares de los Colts para 2026

Chris Ballard envió dos selecciones de primera ronda en un exitoso intercambio a mitad de temporada fue sorprendente por una multitud de razones. En lo más alto de esta lista se debe su notorio amor por el capital de reclutamiento. Hasta la temporada pasada, Ballard ha sido muy leal a construir un equipo internamente durante el draft. La temporada pasada, cambió un poco su tono después de ser muy proactivo en la agencia libre, firmando a muchos nombres importantes como Charvarius Ward, el profundo Cam Bynum y el mariscal de campo Daniel Jones. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre los planes de draft de los Colts para esta temporada, Ballard brindó una respuesta que se asemeja a su postura inicial de construir un equipo.

«Hay muchas posibilidades de que terminemos retrocediendo». Dijo Ballard. «Anticiparía tener más (elecciones) cuando todo esté dicho y hecho». Entonces, si bien a algunos les gustaría un movimiento más llamativo en el que los Colts regresen a la primera ronda, la opción más probable es que el equipo intente recuperar selecciones con la esperanza de agregar más volumen a su stock de draft.