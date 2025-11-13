El gerente general de los 49ers, John Lynch, anuncia las noticias sobre la lesión de Brandon Aiyuk

A pesar de jugar la mayor parte de la temporada sin varios jugadores estrella, incluido el mariscal de campo Brock Purdy, el ala cerrada George Kittle, el receptor Ricky Pearsall y el ala defensiva Nick Bosa, el 49ers de San Francisco tienen un récord respetable de 6-4 y están a sólo un juego detrás de Los Angeles Rams y Seattle Seahawks por el liderato de la división NFC Oeste.

Los 49ers, devastados por las lesiones, se han visto particularmente afectados en la ofensiva con lesiones en dos mariscales de campo, un corredor, cinco WR diferentes, un ala cerrada y dos linieros ofensivos.

Aparte de perder a Bosa y al apoyador All-Pro Fred Warner por lesiones que terminaron la temporada, la parte más difícil de la temporada de los 49ers puede ser el hecho de que el WR Brandon Aiyuk todavía no ha jugado un solo centro.

El jugador de 27 años todavía se está recuperando de las lesiones desgarradas del ligamento anterior cruzado y del ligamento colateral medial sufridas en la Semana 7 de la temporada pasada contra el Jefes de Kansas City.

La línea de tiempo del regreso de Aiyuk recibe un golpe

El gerente general de los 49ers, John Lynch, inicialmente dijo a los periodistas durante la pretemporada que esperaba que Aiyuk regresara para la Semana 7 de la temporada regular. Pero días antes del enfrentamiento de la Semana 11 del equipo contra el Cardenales de ArizonaLynch lanzó una actualización no tan prometedora sobre el receptor All-Pro.

«Esa no es la intención, la intención es recuperar a Brandon», dijo Lynch a KNBR cuando se le preguntó si esta temporada sería un año de camiseta roja para Aiyuk. «Aún no hemos llegado a ese punto, sólo tenemos que llevarlo a un lugar donde nos sintamos cómodos abriendo esa ventana, y ver si puede regresar al campo. Esa es la intención. Pero ya veremos, no hay absolutos allí».

@MarkusBoucher : «¿Existe algún escenario en el que ustedes jueguen como un año de camiseta roja para Brandon Aiyuk?» John Lynch: «Esa no es la intención, la intención es recuperar a Brandon. Aún no hemos llegado a ese punto, sólo tenemos que llevarlo a un lugar donde nos sintamos cómodos abriendo esa puerta».

Aiyuk ha estado practicando con el equipo durante semanas, pero, según los informes, necesitó más tiempo del que el equipo creía inicialmente para que su ligamento anterior cruzado sanara por completo.

Cuando está sano, Aiyuk es posiblemente uno de los 10 mejores receptores abiertos de la NFL. Logró temporadas consecutivas de 1,000 yardas en 2022 y 2023, totalizando 75 o más recepciones y siete o más touchdowns en ambos años.

Pero sin el receptor dinámico, el cuerpo de WR de los 49ers deja mucho que desear.

Pearsall, la selección de primera ronda del equipo la temporada pasada, se perdió seis juegos debido a lesiones y registró sólo 20 recepciones para 327 yardas. Jauan Jennings, quien firmó una extensión de contrato por dos años y $15.4 millones durante la temporada baja, también se perdió dos juegos por lesiones. Tiene sólo 28 recepciones para 324 yardas y tres touchdowns.

El enfoque de WR por comité no está funcionando

Aunque los 49ers lideran el NFL en recepciones (249) y yardas de recepción (2,737), la mayor parte de esa producción proviene de corredores y alas cerradas.

De hecho, el 60% de las recepciones de San Francisco y el 49% de sus yardas recibidas provienen de Christian McCaffrey, Kittle, Jake Tonges, Kyle Juszczyk, Luke Farrell y Brian Robinson Jr., lo que enfatiza aún más la importancia de Aiyuk en el juego aéreo.

McCaffrey, corredor, lidera al equipo en todas las categorías de recepción, incluidas recepciones (69), objetivos (90), yardas recibidas (692) y touchdowns (4). El WR líder de los 49ers es Kendrick Bourne (31 recepciones, 482 yardas), y no se unió al equipo hasta la Semana 2.

Aparte de McCaffrey, los 49ers no tienen un receptor que se ubique entre los 35 primeros de la NFL en yardas recibidas o entre los 60 primeros en recepciones.