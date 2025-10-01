El gerente del equipo nacional indonesio reveló buenas noticias de Emil Audero

Yakarta, Viva – Gerente Equipo nacional indonesio, SumardjiDar una declaración de alivio relacionada con las condiciones Emil Daring Y Maarten paes Lo cual era dudoso apareciendo.

Según él, hasta ahora no ha habido informes de lesiones graves sufridas por los dos porteros, por lo que sus posibilidades de unirse al equipo de Garuda permanecen abiertas.

No hay informes de lesiones graves

Sumardji declaró que su partido no había recibido un informe oficial sobre lesiones, tanto ligeras como pesadas, de Emil Audero y Maarten Paes. Por lo tanto, su condición se considera segura y «aún a tiempo» para participar en la preparación del equipo nacional.

«Sí, todavía hay todos (jugadores de ajuste). Emil (Audero) también en el grupo no está allí, no hay notificación (sobre las lesiones) también. Luego pregunto en el grupo y todo seguro», dijo Sumardji.



Maarten Paes Dan Emil Audero

Además, Sumardji también agregó que Emil Audero todavía estaba en el grupo de entrenamiento y no había indicios de problemas físicos que lo molesten. El estado de PAES también se menciona en relativamente la misma condición, sin previo aviso del club o en cuestión.

Desafíos de la posición de portero en el equipo nacional

Aunque la noticia es bastante positiva, no significa la situación del portero en el equipo nacional sin dinámica. Anteriormente, había una preocupación de que Audero o Paes estuvieran amenazados con ausencia en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026, debido a su lesión.

Si uno o dos porteros principales realmente no pueden realizar, el equipo de entrenamiento ha preparado una alternativa. Un nombre que a menudo se llama es Ernando Ari, un portero local que anteriormente a menudo ingresaba al equipo como una opción de respaldo.

Además, otra opción, a saber, Nadeo Argawinata también aparece como un candidato adicional. Nadeo ha mostrado un buen rendimiento a nivel del club y a menudo se llama al equipo nacional, aunque aún no ha sido la primera opción en la lista inicial.

Match crucial enfrenta a Arabia Saudita e Irak

El equipo nacional de Indonesia se someterá a dos partidos importantes en los clasificatorios de la Copa Mundial 2026. El equipo de Garuda está programado para enfrentar a Arabia Saudita el 8 de octubre de 2025 y luego contra Irak el 11 de octubre de 2025. La presencia de porteros principales como Emil Audero y Maarten Paes ciertamente será muy crucial para mantener la solidez de la defensa contra estos dos oponentes fuertes.

Implicaciones para el equipo nacional

La noticia de que Audero y Paes no sufrieron lesiones graves ciertamente sería una inyección moral positiva para el equipo nacional. Su presencia se suma a la riqueza de las opciones en la línea inferior de la barra y garantiza la estabilidad en preparación para partidos cruciales.

Sin embargo, la gestión del equipo no debe ser descuidada. El equipo todavía tiene que monitorear las condiciones de los jugadores intensamente, especialmente antes de los partidos importantes en octubre. La preparación de las reservas también es importante para que si ocurre un evento inesperado, el equipo no pierde calidad en una posición vital.