El gerente de motel de origen indio decapitado en EE. UU.; compañero de trabajo arrestado







Un gerente de motel de origen indio de 50 años fue decapitado frente a su esposa e hijo en Texas Después de una disputa sobre una lavadora, dijo la policía. El sospechoso, un compañero de trabajo con antecedentes penales, fue arrestado y acusado de asesinato capital. El incidente tuvo lugar el miércoles por la mañana en el Downtown Suites Motel en Dallas.

Chandra Mouli `Bob` Nagamallaiah, originario de Karnataka, fue asesinado después de una disputa sobre una lavadora rota con su compañero de trabajo Yordanis Cobos-Martinez, según el Departamento de Policía de Dallas. Según los informes, Cobos-Martinez, de 37 años, se enfureció cuando Nagamallaiah le pidió a otra persona que tradujera sus instrucciones en lugar de dirigirse a él directamente.

Se mostraron imágenes de vigilancia Cobos-Martínez Recuperando un machete y atacando a Nagamallaiah. La víctima huyó hacia la oficina del motel donde su esposa y su hijo de 18 años estaban presentes, pero el sospechoso lo persiguió, realizando el asalto a pesar de sus intentos de intervenir.

Cobos-Martine, que tiene antecedentes penales previos en Houston, incluidos arrestos por robo de automóviles y asalto, se detiene sin fianza. Si es declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte. Conocido como Bob para amigos y familiares, Nagamallaiah fue recordado como un esposo amoroso, un padre devoto y un alma amable que tocó la vida de todos los que conocía. «Esta tragedia inimaginable no solo fue repentina sino más traumática», dijeron sus amigos.

La vida de Bob fue tomada en un brutal ataque que ocurrió frente a su esposa e hijo, quien valientemente trató de protegerlo. La naturaleza impactante de este evento ha sacudido nuestra comunidad. ‘Amigos, familiares y el local Comunidad india se están uniendo para mantener a su familia. Se ha creado una recaudación de fondos para ayudar a cubrir los gastos del funeral, los costos de vida inmediatos y la educación universitaria de su hijo. Los servicios funerarios para Nagamallaiah están programados para el sábado.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente